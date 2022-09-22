Північна Корея заперечила, що продавала зброю РФ у прямій заяві, і розкритикувала США через "чутки" про те, що режим Кім Чен Ина допомагав Володимиру Путіну у війні проти України.

Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

Так, офіційне корейське центральне інформаційне агентство з посиланням на неназваного заступника генерального директора Головного управління обладнання Міністерства оборони, заявило, що країна ніколи раніше не експортувала зброю чи боєприпаси до РФ та не планує цього робити.

“Ми засуджуємо США за бездумне поширення чуток проти КНДР, щоб переслідувати свою базову політичну та військову мету, і ми попереджаємо США припинити робити необачні зауваження, які підтягують КНДР, і тримати язика за зубами”, — зазначив посадовець, посилаючись на офіційна назва країни — Корейська Народно-Демократична Республіка. Він додав, що Північна Корея все ще має право здійснити продаж.

Раніше цього місяця офіційні особи США заявили, що РФ хоче купити мільйони ракет і артилерійських снарядів у Північної Кореї для використання у війні проти України, що є останньою ознакою того, що міжнародні санкції змушують Москву шукати допомоги у меншого, бідного сусіда. Потім у звіті Міністерства оборони Сполученого Королівства заявили, що РФ “майже напевно все більше отримує зброю” з інших держав, як-от Північна Корея.

Будь-яке постачання було б порушенням санкцій Організації Об’єднаних Націй, запроваджених проти обох країн за військову діяльність. Їх також, ймовірно, зафіксують супутники-шпигуни, навчені на 11-мильну (17-кілометрову) смугу землі, яка з’єднує Північну Корею та РФ, де залізничне сполучення, закрите після почаьку пандемії Covid, ймовірно, використовуватиметься для транспортування боєприпасів по всьому континенту та поблизу фронту в Україні.

Ні США, ні їхні союзники не представили доказів того, що зброя була відправлена ​​через кордон.

“Продаж зброї, безумовно, є дуже чутливою та суперечливою темою для Північної Кореї, особливо коли вони стосуються РФ в поточній політичній ситуації. Пхеньян, ймовірно, відчув потребу відступити”, — зазначила менеджерка Віденської відкритої ядерної мережі Рейчел Мінюн Лі.

Північна Корея має одну з найбільших у світі артилерійських запасів і десятиліттями накопичує снаряди. Будь-який продаж зброї означатиме зміну ролей між сусідами, оскільки Північна Корея десятиліттями покладалася на зброю свого колишнього благодійника, Радянського Союзу. Проте продаж зброї потенційно міг би дати режиму Кіма такі необхідні гроші, нафту і, можливо, навіть технології для допомоги в його програмі ядерної зброї.

Але спростування показує, що Північна Корея боїться більше втратити, ніж отримати від будь-яких продажів на цей час. Ймовірно, він також не хотів привертати увагу до будь-яких порушень санкцій під час щорічної сесії Генеральної Асамблеї ООН, одного з небагатьох міжнародних органів, до складу якого входить Північна Корея.

Режим Кіма підтримував РФ під час вторгнення і є однією з небагатьох країн, які визнали контрольовані Кремлем так звані республіки в Донецькій і Луганській на сході України.

Офіційні особи США заявили, що РФ шукає “мільйони”, а також ракети та артилерійські снаряди, але експерти заявили, що постачання мають бути значно меншими, і їх можна було б використати для озброєнь з оперативною сумісністю — тих, які пов’язані з радянською добою. Це навряд чи змінить динаміку війни РФ, але сили Путіна можуть продовжити наступ на Україну.

Раніше The New York Times, посилаючись на дані американської розвідки, повідомив про те, що РФ вирішила купувати озброєння у КНДР, оскільки міжнародні санкції серйозно обмежили ланцюжки постачань РФ.