Українець Михайло Романчук виборов бронзову медаль з плавання вільним стилем на дистанції 800 метрів на Олімпіаді в Токіо.

Про це повідомляє НОК України.

24-річний Михайло Романчук пройшов до фіналу 800-метрівки з найкращим часом у кваліфікації, встановивши паралельно олімпійський рекорд – 7:41.28. У фіналі Михайло плив по центральній, четвертій доріжці.

Суперниками українця у фіналі були німець Флоріан Велбрук (чемпіон світу на 1500 метрів), австралієць Джек Маклафлін, а також італієць Грегоріо Палтіньєрі (чемпіон світу на 800 метрів). У фіналі плив ще один українець – Сергій Фролов.

Дистанцію у 800 метрів Романчук подолав за 7:42.33.

1. Роберт Фінке (США) – 7:41.87

2. Грегорі Палтіньєрі (Італія) – 7:42.11

3. Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33

6. Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11

Для Михайла Романчука це перша олімпійська нагорода.

Таким чином, в активі української збірної вже чотири медалі – всі бронзові.