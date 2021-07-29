Про це повідомляє НОК України.
24-річний Михайло Романчук пройшов до фіналу 800-метрівки з найкращим часом у кваліфікації, встановивши паралельно олімпійський рекорд – 7:41.28. У фіналі Михайло плив по центральній, четвертій доріжці.
Суперниками українця у фіналі були німець Флоріан Велбрук (чемпіон світу на 1500 метрів), австралієць Джек Маклафлін, а також італієць Грегоріо Палтіньєрі (чемпіон світу на 800 метрів). У фіналі плив ще один українець – Сергій Фролов.
Дистанцію у 800 метрів Романчук подолав за 7:42.33.
1. Роберт Фінке (США) – 7:41.87
2. Грегорі Палтіньєрі (Італія) – 7:42.11
3. Михайло Романчук (Україна) – 7:42.33
6. Сергій Фролов (Україна) – 7:45.11
Для Михайла Романчука це перша олімпійська нагорода.
Таким чином, в активі української збірної вже чотири медалі – всі бронзові.
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