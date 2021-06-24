Про це розповідають #Букви.
Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.
Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.
Розклад матчів 1/8 фіналу:
26 червня
- 19:00 – Уельс – Данія (“Амстердам-Арена”, Амстердам)
- 22:00 – Італія – Австрія (“Уемблі”, Лондон)
27 червня
- 19:00 – Нідерланди – Чехія (“Пушкаш Арена”, Будапешт)
- 22:00 – Бельгія – Португалія (“Олімпіко де Севілья – Ла Картуха”, Севілья)
28 червня
- 19:00 – Хорватія – Іспанія (“Паркен”, Копенгаген)
- 22:00 – Франція – Швейцарія (Національний стадіон, Бухарест)
29 червня
19:00 – Англія – Німеччина (“Уемблі”, Лондон)
22:00 – Швеція – Україна (“Хемпден Парк”, Глазго)
- Як відомо, у п’ятницю, 11 червня, стартував чемпіонат Європи з футболу (Євро-2020), який був перенесений через пандемію коронавірусу з минулого року. #Букви розповідали, що відомо про “Євро-2020”, які збірні в ньому візьмуть участь та коли і з ким зіграє національна збірна України.
- 13 червня збірна України в результативному матчі програла Нідерландам з рахунком 2:3, хоча була близькою до нічиї.
- Водночас 17 червня збірна України здобула дуже важливу перемогу над Північною Македонією в другому турі групового етапу Євро-2020.