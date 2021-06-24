Про це розповідають #Букви.

Як відомо, 21 червня збірна України в третьому турі групового раунду Євро-2020 поступилася команді Австрії (з рахунком 0:1) та зайняла третю позицію у групі C.

Потрапити до плей-офф Україна змогла після останнього туру в групі E, де Іспанія розгромила Словаччину (5:0), а Швеція перемогла Польщу (3:2). Відтак, третє місце у групі посіла Словаччина. Хоча у неї стільки ж очок, що і в України, за різницею м’ячів словаки поступаються – саме це і вивело Україну до плей-офф.

Розклад матчів 1/8 фіналу:

26 червня

19:00 – Уельс – Данія (“Амстердам-Арена”, Амстердам)

22:00 – Італія – Австрія (“Уемблі”, Лондон)

27 червня

19:00 – Нідерланди – Чехія (“Пушкаш Арена”, Будапешт)

22:00 – Бельгія – Португалія (“Олімпіко де Севілья – Ла Картуха”, Севілья)

28 червня

19:00 – Хорватія – Іспанія (“Паркен”, Копенгаген)

22:00 – Франція – Швейцарія (Національний стадіон, Бухарест)

29 червня

19:00 – Англія – Німеччина (“Уемблі”, Лондон)

22:00 – Швеція – Україна (“Хемпден Парк”, Глазго)