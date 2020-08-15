Заява опублікована на офіційному сайті МЗС.

У відомстві констатували, що “офіційно оприлюднені результати виборів президента Республіки Білорусь не викликають довіри в білоруському суспільстві”.

“Ми загалом поділяємо позицію, висловлену Європейським Союзом щодо виборів у Білорусі. Україна надзвичайно занепокоєна випадками необґрунтованої жорстокості правоохоронців щодо громадян, які беруть участь у протестах, представників ЗМІ та іноземців. Розраховуємо, що звільнення з-під варти частини затриманих стане початком діалогу влади з громадянським суспільством з метою пошуку компромісів”, – зазначається в заяві.

У МЗС також закликали керівництво Білорусі “не допустити подальших переслідувань з політичних мотивів своїх опонентів”, а також білорусів, які “вийшли на вулиці міст продемонструвати свою позицію”. Крім того, в міністерстві закликали ретельно розслідувати всі факти неправомірного застосування сили проти мирних протестувальників.

“Україна вважає Білорусь особливо близькою країною і готова докласти усіх зусиль, щоб допомогти їй пройти цей складний етап без ослаблення суверенітету, врегулювати кризу з дотриманням основоположних прав і свобод громадян”, – йдеться в заяві.

Напередодні міністри закордонних справ країн Євросоюзу провели переговори, за підсумками яких погодилися підготувати санкції проти Білорусі у зв’язку з останніми подіями в цій країні. В ЄС наголосили, що не приймають результати президентських виборів у Білорусі.

“Міністри підтвердили, що вибори не були ні вільними, ні справедливими. Європейський Союз вважає, що результати були сфальсифіковані, і тому не приймає результати виборів, представлені Центральною виборчою комісією Білорусі. В зв’язку з цим Європейський Союз представить білоруській владі пропозицію про підтримку в налагодженні і полегшенні діалогу між політичними владою, опозицією та суспільством у цілому з метою розв’язання поточної кризи. Міністри також погодилися з необхідністю покарати винних у насильстві, репресіях і фальсифікації результатів виборів. Негайно розпочнеться робота над додатковими списками в рамках існуючих санкцій стосовно Білорусі”, – наголошувалося в заяві за підсумками засідання.

Голови МЗС країн ЄС засудили напади та затримання журналістів, у тому числі громадян Євросоюзу. Вони також закликали владу Білорусі припинити насильство стосовно мирних демонстрантів.

“ЄС очікує, що влада негайно звільнить всіх незаконно затриманих осіб. У світлі шокуючих повідомлень про нелюдське поводження і умови утримання під вартою Європейський Союз очікує ретельного і прозорого розслідування всіх передбачуваних порушень, щоб притягнути винних до відповідальності”, – йдеться в заяві.