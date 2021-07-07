Про це у своїй колонці написав адвокат п’ятого президента Петра Порошенка, керуючий партнер Адвокатського об’єднання “Головань і партнери” Ігор Головань.

”Адвоката позивача завжди тішить, коли відповідачі починають проголошувати сумніви у його профпридатності. А мені вдвічі приємніше, адже радник глави президентського офісу Михайло Подоляк і Денис Бігус майже синхронно і не змовляючись (чи навпаки, за попередньою змовою?) висловили спільну позицію стосовно вимоги опублікувати у первісному вигляді “прослушки Медведчука”. Обидва не бачать “жодної юридичної сторони”, а бачать “просто юридичний спам”. Обидва не бачать сенсу “коментувати з юридичної точки зору”, “коментувати його всерйоз або якось оцінювати перспективи”, – йдеться в повідомленні.

За словами Голованя, і все це при тому, що вони навіть не бачили на позовну заяву.

”Пан Подоляк, знаний майстер творчого тлумачення висловлювань Зеленського, не сказав, однак, нічого про те, чи правду говорив Президент України Зеленський у інтерв’ю каналу 1+1 про наявність у нього якихось матеріалів стосовно опублікованих BIHUS info “прослушок”. А це ж цікава суспільству інформація. І ми намагатимося з’ясувати питання в суді. А пан Бігус найбільше стурбований долею своєї громадської організації “ТОМ 14”. Стурбований настільки, що проголосив себе – фізичну особу, людину і журналіста Бігуса Дениса Станіславовича, власником записів”, – зазначив він.

Адвокат також наголосив, що, за словами самого Бігуса, записи були створені спецслужбами, тобто, державними органами.

”І з якого дива фізична особа Бігус претендує на право тими записами розпоряджатися? А по-друге, чи не забув пан Денис свої розповіді про “ми роздобули”, “всю редакцію”, “команду журналістів розслідувачів”? То жодна редакція не має до “прослушок” стосунку? А розпорядником суспільно важливої інформації є фізична особа-підприємець Бігус Д.С., серед довгого списку видів діяльності якого мені найбільше подобається “оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами?” – додав він.

Крім того, Головань заявив, що ”оптовому торговцю” буде важко скористатися правом не розкривати джерело, як це міг би зробити журналіст.

”Отже, далі буде цікаво. І наостанок. Вже і не знаю, ким доводиться фізичній особі Бігусу пані Леся Іванова, але вона ж, якщо вірити інтерв’ю УП, якось отримала від “власника” Бігуса “купу записів”. Українське суспільство теж має конституційне право ту “купу записів” у їх первісному вигляді побачити. І ми захищатимемо це право в суді”, – резюмував він.

Нагадаємо, напередодні адвокати Петра Порошенка подали позов до нинішнього глави держави Володимира Зеленського з вимогою визнати протиправним приховування від суспільства “прослушок” і зобов’язати оприлюднити всі так звані “записи Бігуса” у первісному вигляді.