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Поліція долучила відео з кабінету голови правління «Укрексімбанк» до матеріалів розслідування

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський заявив, що правоохоронці долучили до матеріалів розслідування відео з кабінету голови правління "Укрексімбанку" Євгена Мецгера, де зафіксовано напад на журналістів "Схем".

Середа, 6 жовтня 2021, 11:50

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Поліція вже долучила до матеріалів розслідування поширене в Інтернеті відео з кабінету голови правління “Укрексімбанку”, на якому зафіксовані протиправні дії групи осіб щодо журналістів “Радіо Свобода”, – йдеться в повідомленні.

За словами міністра, найближчим часом потерпіла сторона передасть й оригінал відновленого відеозапису, який також буде долучений до матеріалів провадження як речовий доказ та направлений на експертизу.

Він також нагадав, що за заявою журналістів кримінальне провадження за фактом перешкоджання журналістській діяльності було розпочате того ж дня – у понеділок, 4 жовтня.

“Впевнений, що розслідування не забере багато часу. І вже після отримання результатів необхідних експертиз правопорушникам буде оголошено погоджені прокуратурою підозри. Від себе додам, що така поведінка до співробітників ЗМІ неприпустима у демократичному суспільстві та обов’язково отримає належну правову оцінку правоохоронців”, – резюмував Монастирський.

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Теги: Євген Мецгер, напад на журналіста, Схеми, Укрексімбанк

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