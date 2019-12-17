Поліція готує підозри трьом учасникам зіткнень під Радою

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.
“Через сутички біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які завдали значних тілесних ушкоджень іншим учасникам мітингу і правоохоронцям. Правоохоронці збирають і аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки дій інших учасників події”, – йдеться в заяві.
У поліції додали, що від дій одного з учасників протесту серйозно постраждав боєць Національної гвардії Кулінко Ю.В. Йому в голову кинули шматок бруківки.
Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.
- Під стінами Верховної Ради, де проходять чотири акції протесту, відбулися сутички.
- В результаті сутичок постраждали двоє правоохоронців.
- #Букви опублікували відео сутичок.
- Пізніше сутички відновилися, є постраждалі серед мітингувальників.