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Поліція готує підозри трьом учасникам зіткнень під Радою

Після зіткнень між протестувальниками та правоохоронцями під Верховною Радою трьом активним учасникам буде оголошено про підозру.

Вівторок, 17 грудня 2019, 22:47

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Через сутички біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які завдали значних тілесних ушкоджень іншим учасникам мітингу і правоохоронцям. Правоохоронці збирають і аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки дій інших учасників події”, – йдеться в заяві.

У поліції додали, що від дій одного з учасників протесту серйозно постраждав боєць Національної гвардії Кулінко Ю.В. Йому в голову кинули шматок бруківки.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.

Теги: акция протеста, Верховна Рада, Національна поліція України

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