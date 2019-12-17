Поліція готує підозри трьом учасникам зіткнень під Радою

Після зіткнень між протестувальниками та правоохоронцями під Верховною Радою трьом активним учасникам буде оголошено про підозру.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

“Через сутички біля Верховної Ради України слідчі готують підозри трьом особам, які завдали значних тілесних ушкоджень іншим учасникам мітингу і правоохоронцям. Правоохоронці збирають і аналізують всі фото- і відеоматеріали для надання правової оцінки дій інших учасників події”, – йдеться в заяві.

У поліції додали, що від дій одного з учасників протесту серйозно постраждав боєць Національної гвардії Кулінко Ю.В. Йому в голову кинули шматок бруківки.

Нагадаємо, правоохоронці відкрили кримінальне провадження через сутички біля Верховної Ради України і затримали 26 осіб.