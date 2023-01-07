З початку повномасштабної російсько-української війни поліціянти відкрили 57 357 кримінальних проваджень щодо злочинів військових РФ та їхніх спільників.

Про це повідомляє пресслужба МВС України у Telegram.

Зазначається, що 45 681 відкрили щодо порушення законів та звичаїв війни, 9 198 – за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, 2 286 — за колабораційну діяльність, 107 — за державну зраду, а також 37 — за диверсію тощо.

Водночас у міністерстві зауважили, що наразі 353 дитини вважаються зниклими безвісти, 8 744 — розшуканими.

Раніше в Офісі президента заявили, що створення трибуналу щодо злочину агресії – це питання не війни в Україні, а зрілості всього цивілізованого світу, якої йому не вистачило у 2008 році, коли РФ прийшла з агресією в Грузію, та у 2014-му, коли РФ прийшла в Крим та на схід України. Президент Латвії Егілс Левітс погодився з твердженням та зауважив на готовності країни підтримати цей крок.

Окрім цього, Україна ініціює комплексний процес для виключення Росії з Ради безпеки ООН та загалом з Організації Об’єднаних Націй.