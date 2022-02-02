Поліція затримала «псевдородича» глави МВС – ним виявився громадянин РФ // 3 фото
Про це повідомляє пресслужба МВС.
Зловмисником виявився 41-річний уродженець Тернополя, котрий у 2017 році отримав громадянство РФ та проживав у тимчасово анексованому Криму. Чоловік — приватний підприємець, час від часу у справах відвідує Київ. Однак, окрім легального бізнесу з продажу тварин, займається протиправною діяльністю.
Зокрема підозрюваний представлявся родичем голови МВС та запевняв, що може домовитися про “отримання” посади керівника департаменту у правоохоронній структурі. Ціну послуги називав $60 000.
На підтвердження “родинних зав’язків” чоловік пропонував придбати у нього оперативні талони МВС для автомобілів з метою уникнення перевірок на дорозі.
Зловмисника затримали під час отримання авансу у $10 000.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 369-2 (зловживання впливом) та ч. 3 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів) Кримінального кодексу України.
Наразі слідчі готують чоловікові підозру.
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