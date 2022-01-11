Про це повідомляє пресслужба Національної поліції України.
У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції наголошують, що оприлюднена інформація у ЗМІ про те, що 8 січня у Чернівцях патрульні зупинили начальника одеського управління стратегічних розслідувань, котрий керував транспортним засобом у стані алкогольного сп’яніння, не відповідає дійсності.
“Особа, про яку йдеться у повідомленнях ЗМІ – В’ячеслав Єфтеній – з 1 вересня 2021 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною. Наказ про його відпустку виданий 30 серпня 2021 року за підписом керівництва Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції”, – йдеться у повідомленні.
Там також додали, що 20 вересня на посаду на посаду начальника управління стратегічних розслідувань в Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції було призначено підполковника поліції Флорова Дениса Дмитровича.
Нагадаємо, у Чернівцях патрульні В’ячеслава Єфтенія. Поліціянти виявили, що чоловік мав ознаки сп’яніння. Чиновник намагався переконати поліціянтів відпустити його, назвавши свою посаду і звання.
Зупинили полковника через проїзд на заборонний знак. Проте, під час розмови з водієм патрульні зауважили у того ознаки сп’яніння. Він розповів, що у салоні авто була його дружина і 6 місяців тому він став батьком. Полковник поліції не заперечував своєї вини, проте, тест на алкогольне сп’яніння відмовився проходити, запропонувавши натомість посадити за кермо дружину.
- Раніше повідомлялось, що 11 грудня заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі влаштував скандал під час в’їзду в зону ООС, відтоді суспільство дізнається про все новіші деталі його біографії. Серед них – російське громадянство та робота помічником російського боксера та депутата від “Єдиної Росії” Ніколая Валуєва.
- Згодом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що через скандал відкриють “дисциплінарне провадження”, і пообіцяв особисто вивчити всі деталі. 12 грудня Володимир Зеленський закликав розглянути питання про звільнення заступника міністра. 13 грудня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підписав розпорядження про звільнення Олександра Гогілашвілі з посади заступника міністра внутрішніх справ.
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