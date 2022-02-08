Майже половина населення Сполучених Штатів Америки вважає Російську Федерацію ворогом своєї країни та підтримують вступ України до НАТО на тлі російської збройної агресії.

Про це свідчать дані опитування американської медіакомпанії Politico.

Соціологи поставити запитання жителям США, чи вважають вони Росію союзником або ворогом США. 49% відповіли, що РФ є ворогом для їх країни, натомість 3% заявили, що росіяни – союзники, 10% назвали РФ дружньою, проте не союзником. Не ворогом, але й не дружньою вважають Росію 24% опитаних, 14% – не визначились із власними спостереженнями.

Водночас половина громадян США підтримують вступ України до НАТО на тлі загрози з боку РФ.

Громадянам США поставили запитання, що вони думають про перемовини між Альянсом та Росією на тлі накопичення російських військ біля кордонів України. Думки розподілились у наступному порядку:

НАТО має відмовити Україні в приєднанні для запобігання новому вторгненню Росії – 17%;

НАТО не має погоджуватися на ультиматум про невступ України до Альянсу на тлі російських загроз – 49%;

Не знаю – 34%.

Довідка. Опитування провели 5-6 лютого 2022 року. Участь взяли 2005 американців віком від 18 років. Статистична похибка – 2%.