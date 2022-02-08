Про це свідчать дані опитування американської медіакомпанії Politico.

Соціологи поставити запитання жителям США, чи вважають вони Росію союзником або ворогом США. 49% відповіли, що РФ є ворогом для їх країни, натомість 3% заявили, що росіяни – союзники, 10% назвали РФ дружньою, проте не союзником. Не ворогом, але й не дружньою вважають Росію 24% опитаних, 14% – не визначились із власними спостереженнями.

Джерело: Politico

 

Водночас половина громадян США підтримують вступ України до НАТО на тлі загрози з боку РФ.

Громадянам США поставили запитання, що вони думають про перемовини між Альянсом та Росією на тлі накопичення російських військ біля кордонів України. Думки розподілились у наступному порядку:

  • НАТО має відмовити Україні в приєднанні для запобігання новому вторгненню Росії – 17%;
  • НАТО не має погоджуватися на ультиматум про невступ України до Альянсу на тлі російських загроз – 49%;
  • Не знаю – 34%.

Джерело: Politico

Довідка. Опитування провели 5-6 лютого 2022 року. Участь взяли 2005 американців віком від 18 років. Статистична похибка – 2%.