Про це свідчать дані опитування американської медіакомпанії Politico.
Соціологи поставити запитання жителям США, чи вважають вони Росію союзником або ворогом США. 49% відповіли, що РФ є ворогом для їх країни, натомість 3% заявили, що росіяни – союзники, 10% назвали РФ дружньою, проте не союзником. Не ворогом, але й не дружньою вважають Росію 24% опитаних, 14% – не визначились із власними спостереженнями.
Водночас половина громадян США підтримують вступ України до НАТО на тлі загрози з боку РФ.
Громадянам США поставили запитання, що вони думають про перемовини між Альянсом та Росією на тлі накопичення російських військ біля кордонів України. Думки розподілились у наступному порядку:
- НАТО має відмовити Україні в приєднанні для запобігання новому вторгненню Росії – 17%;
- НАТО не має погоджуватися на ультиматум про невступ України до Альянсу на тлі російських загроз – 49%;
- Не знаю – 34%.
Довідка. Опитування провели 5-6 лютого 2022 року. Участь взяли 2005 американців віком від 18 років. Статистична похибка – 2%.
- Нагадаємо, нове опитування YouGov EuroTrack + US висвітлює ставлення американців та громадськості у великих західноєвропейських країнах щодо ситуації в Україні. Воювати за Україну у разі нападу Російської Федерації готові громадяни Данії, Великої Британії та США. Водночас більшість громадян Німеччини не хочуть, аби їхня армія захищала українців.
- Також стало відомо, що 47% поляків негативно ставляться до позиції Німеччини на тлі загрози ескалації конфлікту з боку РФ. Позитивно налаштовані до німецького уряду за таких обставин лише 11%.
- Окрім цього, населення країн Заходу у більшості підтримують вступ України НАТО та ЄС. Жителі Заходу вважають, що Україна поділяє їхні цінності та заслуговує на підтримку, зокрема й на військову допомогу.
- Раніше канадська соціологічна компанія Abacus Data провела опитування, згідно з яким переважна більшість канадців висловились за розширення допомоги Україні у разі вторгнення Росії.
- Стало відомо, що українці найбільше довіряють ЗСУ, волонтерам, звичайним людям та церкві, а найменший рівень довіри у президента, Верховної Ради та ЗМІ (російських та українських).