15 травня віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Польщі Маріуш Блащак повідомив, що країна отримала першу партію ракетно-артилерійських систем високої мобільності HIMARS для розміщення поблизу російського кордону.

Про це інформує CNN.

Блащак наголосив, що система HIMARS зарекомендувала себе в бою в руках українців, зупиняючи російське вторгнення.

Систему скерують до північно-східної частини країни, до 16-ї механізованої дивізії.

Її завданням буде стримування агресора, зміцнення польської армії на східному фланзі Польщі та східному фланзі Північноатлантичного альянсу”, – додав Блащак.

HIMARS, встановлена ​​на вантажівці система, яка може запускати ракети на відстань до 300 кілометрів, несе попередньо завантажену платформу з шести 227-мм керованих ракет або одну платформу з тактичною ракетою.

Постачання перших одиниць пускових установок M142 HIMARS є результатом угоди від лютого 2019 року щодо придбання першого ескадрильного вогневого модуля реактивних систем залпового вогню HIMARS в “американській конфігурації”.

Поляки вже ведуть переговори щодо іншої угоди щодо HIMARS. Конгрес США схвалив продаж Польщі майже 500 пускових установок.

Постачання, які зараз здійснюються, є першим кроком в оснащенні Збройних сил Польщі системами реактивного вогню, здатними вражати цілі на оперативному рівні, тобто кілька сотень кілометрів.

Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні. Артилерія відіграє ключову роль у війні, у відбитті російського вторгнення. Тож здатність завдавати ударів на великій дистанції, безсумнівно, важлива для сили Війська Польського. Тому наші зусилля, пов’язані зі збільшення цих можливостей у польській армії”, – пояснив Блащак.

Польща є важливим союзником НАТО, де зараз розміщені тисячі американських військових, а також центром для постачань західного озброєння Україні. Військовослужбовці США також тренують там українських військових.

18 квітня стало відомо, що Польща має намір відкрити навчальний центр для тренувань на ракетних системах HIMARS на своїй території.