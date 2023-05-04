Про це повідомляє Reuters.
Так, у “виняткових ситуаціях” та коли інші варіанти вичерпано, військовим буде дозволено зірвати терористичну атаку, потопивши ворожий корабель.
Головний союзник України та центр постачань озброєння до Києва, Польща зауважує, що регулярно стає об’єктом шпигунства РФ. Країна відмовилася від постачань російського газу рік тому і нині покладається на імпорт СПГ і постачання трубопроводами з Норвегії.
Росія може атакувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України, попередив 3 травня глава розвідки НАТО.
Польський уряд заявив, що постійна база підрозділів берегової охорони буде створена в порту Свіноуйсьце, де розташований термінал для імпорту зрідженого газу.
Законопроєкт має бути схвалений парламентом, щоб він став законом.
Baltic Pipe перетинає трубопроводи Nord Stream біля острова Борнгольм у Балтійському морі. Підводний кабель Швеція-Польща потужністю 600 МВт також перетинається з пошкодженим каналом Nord Stream у цьому районі.
Розвідка НАТО заявила, що у Москві складають карту, де позначено критично важливі підводні та наземні системи союзників НАТО. Для цього Кремль залучив військові та цивільні розвідувальні служби разом зі значними ресурсами у цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській галузях.
Після вибухів на “Північних потоках” у Москві звинуватили “англосаксонських” союзників. На Заході ж припускали, що РФ сама причетна до інциденту.
Раніше повідомлялося, що Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.
Також розслідування, проведене чотирма скандинавськими телерадіокомпаніями, показало, що три російські військово-морські кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів на газопроводі Nord Stream до диверсії, що призупинила подачу російського газу до Європи у вересні 2022 року.
- У листопаді минулого року прокуратура Швеції виявила сліди вибухівки на місці аварій газопроводів “Північний потік” та “Північний потік-2”, тим самим підтвердивши, що інциденти на газогонах є диверсіями.
- Швеція відхилила вимогу росіян щодо участі РФ в розслідуванні витоків газу у газопроводах.
- Німецькі слідчі, які окремо проводили розслідування, дійшли до висновку, що вибухи на підводних газопроводах “Північний потік” та “Північний потік-2” відбулися через диверсію з боку Росії. Їхні дані збігаються з попередніми висновками Швеції.