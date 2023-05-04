Після попередження НАТО про те, що Росія може атакувати підводну енергетичну інфраструктуру, 4 травня уряд Польщі схвалив проєкт закону, який дозволить військовим завдати удару по ворожому кораблю, якщо він націлиться на головний газопровід з Норвегії через Балтійське море.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у “виняткових ситуаціях” та коли інші варіанти вичерпано, військовим буде дозволено зірвати терористичну атаку, потопивши ворожий корабель.

Головний союзник України та центр постачань озброєння до Києва, Польща зауважує, що регулярно стає об’єктом шпигунства РФ. Країна відмовилася від постачань російського газу рік тому і нині покладається на імпорт СПГ і постачання трубопроводами з Норвегії.

Росія може атакувати підводні кабелі, щоб покарати західні країни за підтримку України, попередив 3 травня глава розвідки НАТО.

Польський уряд заявив, що постійна база підрозділів берегової охорони буде створена в порту Свіноуйсьце, де розташований термінал для імпорту зрідженого газу.

Законопроєкт має бути схвалений парламентом, щоб він став законом.

Baltic Pipe перетинає трубопроводи Nord Stream біля острова Борнгольм у Балтійському морі. Підводний кабель Швеція-Польща потужністю 600 МВт також перетинається з пошкодженим каналом Nord Stream у цьому районі.

Розвідка НАТО заявила, що у Москві складають карту, де позначено критично важливі підводні та наземні системи союзників НАТО. Для цього Кремль залучив військові та цивільні розвідувальні служби разом зі значними ресурсами у цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській галузях.

Після вибухів на “Північних потоках” у Москві звинуватили “англосаксонських” союзників. На Заході ж припускали, що РФ сама причетна до інциденту.

Раніше повідомлялося, що Росія за допомогою дослідницьких судів шпигує за критичною інфраструктурою у водах країн Північної Європи. Метою російської військової програми є виявлення розташування вітропарків, також газопроводів, електро- та інтернет-кабелів.

Також розслідування, проведене чотирма скандинавськими телерадіокомпаніями, показало, що три російські військово-морські кораблі були помічені в Балтійському морі в районі вибухів на газопроводі Nord Stream до диверсії, що призупинила подачу російського газу до Європи у вересні 2022 року.