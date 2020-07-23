Зловмисник Роман Скрипник, який погрожував підірвати гранату в Полтаві, а потім взяв у заручники полковника поліції Віталія Шияна, відпустив правоохоронця і втік.

Про це поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції у Волинській області.

“Зловмисник посеред дороги залишив авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперація із затримання небезпечного озброєного злочинця”, – наголошується в повідомленні.

У поліції уточнили, що заручник неушкоджений.

Інформацію про звільнення полковника підтвердили і в прес-службі МВС України.

“Зловмисник, який взяв в заручники полковника поліції в Полтаві, відпустив його. Наразі триває спецоперація із затримання небезпечного злочинця”, – сказано в повідомленні.

Слідчі кваліфікували інцидент за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; ст. 348 – посягання на життя співробітника правоохоронного органу; ст. 349 – захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.