Про це поінформували в пресслужбі ГУ Національної поліції у Волинській області.
“Зловмисник посеред дороги залишив авто та втік у лісопосадку. Наразі триває спецоперація із затримання небезпечного озброєного злочинця”, – наголошується в повідомленні.
У поліції уточнили, що заручник неушкоджений.
Інформацію про звільнення полковника підтвердили і в прес-службі МВС України.
“Зловмисник, який взяв в заручники полковника поліції в Полтаві, відпустив його. Наразі триває спецоперація із затримання небезпечного злочинця”, – сказано в повідомленні.
Слідчі кваліфікували інцидент за трьома статтями Кримінального кодексу України: ст. 263 – незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами; ст. 348 – посягання на життя співробітника правоохоронного органу; ст. 349 – захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника.
- Раніше сьогодні повідомлялося, що в Полтаві зловмисник, який погрожував підірвати гранату, спочатку взяв у заручники співробітника поліції, а потім обміняв його на полковника поліції Віталія Шияна. Правоохоронці проводять спецоперацію “Грім” із його затримання.
- Зловмисник, який взяв у Полтаві в заручники начальника управління карного розшуку ГУ Нацполіції в Полтавській області Віталія Шияна, вимагав звільнення від кримінальної відповідальності.
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко назвав ім’я зловмисника. Це Скрипник Роман Миколайович, 14.02.1988 р.н. #Букви розповідали, що відомо про цей інцидент.