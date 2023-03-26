Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.
Як зазначається, проєкт стартував у вересні 2022 року, і нині виплати на звільнених територіях продовжуються.
Повідомляється, що станом на 23 березня 2023 року допомогу готівкою у розмірі 1200 гривень від Товариства Червоного Хреста України отримали понад 155 тисяч громадян на ДОТ Харківської, Херсонської, Донецької, Луганської та Миколаївської областей.
Крім того, за фінансової підтримки Міжнародної організації з міграції вже виплачено по 2200 гривень допомоги на місяць більш ніж 39 тисячам осіб, які проживають на звільнених територіях Харківщини, Херсонщини й Донеччини. Кожна людина отримує такі виплати протягом 3 місяців.
Також нагадаємо, що, починаючи з другої половини минулого року зростає кількість найманих працівників та кількість вакансій від роботодавців, відтак з березня 2022 року 600 тисяч українців повернулись до роботи.
Варто додати, що п’ятий президент України та лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко закликав повернути українським військовим виплат розміром у 30 000 грн та негайно погасити борг перед родинами загиблих на фронті.
- У Міноборони розповіли, що “заощадили” близько 100 млрд грн після перегляду порядку виплат надбавок у 30 тисяч грн для військових, не задіяних у виконанні бойових завдань. Глава відомства Олексій Резніков зазначив, що ці кошти необхідні для забезпечення ЗСУ.
- Міністерство оборони України затвердило новий рівень грошового забезпечення для військовослужбовців Збройних сил України у 2023 році.
- Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України e березні виплатило стипендії імені Левка Лук’яненка 9 українським громадянам.