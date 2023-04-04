Про це Лубінець зазначив у Facebook.
Так, 4 квітня спільно з колегами з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, керівництвом Державної прикордонної служби України, представниками Командування Військово-Морських Сил ЗСУ та керівником Національного інформаційного бюро провели зустріч з родинами оборонців острова Зміїний.
Обговорили питання, зокрема щодо принципу проведення обмінів і формування списків різних категорій військовополонених. Також рідні цікавилися участю міжнародних організацій у процесі обмінів.
Окремо порушили питання тиску російської сторони на родини полонених. Лубінець наголосив, що країна-агресорка підступна, тому варто не піддаватися на їхні провокації.
Наразі серед захисників острова Зміїний вдома вже 40 українців. Повернення кожного – це кропітка та колосальна праця, яка вимагає терпіння та максимум зусиль. Ми постійно підтримуємо зв’язок з рідними та робимо все можливе, щоб українці знову були на своїй землі. Для нас цінне життя кожного”, – зазначив омбудсман.
Зауважимо, з початку повномасштабної війни додому з російського полону повернулися майже дві тисячі українських захисників.
- 9 березня Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України перерахувало ще 18,8 млн гривень тим, хто був чи досі перебуває в російському полоні.
- 25-26 березня Європою та світом пройшло ралі на підтримку полонених бійців “Азова” та захисників “Азовсталі” загалом.
- 7 березня у межах чергового обміну полоненими вдалося звільнити ще 130 українських захисників.
- Україна передала Росії усіх важкопоранених солдатів, стан яких дозволяв транспортування, захоплених у полон з початку широкомасштабного вторгнення.
- 3 квітня з неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу.