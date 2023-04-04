Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що з полону РФ вже вдалося повернути 40 військовослужбовців зі Зміїного.

Про це Лубінець зазначив у Facebook.

Так, 4 квітня спільно з колегами з Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, керівництвом Державної прикордонної служби України, представниками Командування Військово-Морських Сил ЗСУ та керівником Національного інформаційного бюро провели зустріч з родинами оборонців острова Зміїний.

Обговорили питання, зокрема щодо принципу проведення обмінів і формування списків різних категорій військовополонених. Також рідні цікавилися участю міжнародних організацій у процесі обмінів.

Окремо порушили питання тиску російської сторони на родини полонених. Лубінець наголосив, що країна-агресорка підступна, тому варто не піддаватися на їхні провокації.

Наразі серед захисників острова Зміїний вдома вже 40 українців. Повернення кожного – це кропітка та колосальна праця, яка вимагає терпіння та максимум зусиль. Ми постійно підтримуємо зв’язок з рідними та робимо все можливе, щоб українці знову були на своїй землі. Для нас цінне життя кожного”, – зазначив омбудсман.

Зауважимо, з початку повномасштабної війни додому з російського полону повернулися майже дві тисячі українських захисників.