“Порошенко був оголошений у розшук за запитом ДБР. Відповідна інформація 14 січня була розміщена в інформаційно-пошуковій системі на виконання ухвали суду і постанови слідчих Державного бюро розслідувань. 17 січня вона була видалена”, – йдеться у повідомленні.

У МВС пояснили, що основою для внесення відомостей до інформаційно-пошукової системи стали ухвала Печерського районного суду міста Києва від 24 грудня 2021 року щодо затримання підозрюваного та постанова Головного слідчого управління ДБР від 24 грудня 2021 року про оголошення Порошенка у розшук.

“Станом на 18:00 17 січня від ініціатора не надходило звернень щодо скасування оголошення особи у розшук, як це передбачено чинним законодавством. Утім, зважаючи на те, що Порошенко прибув на засідання Печерського районного суду м. Києва, інформація про його розшук видалена”, – додали в МВС.

Напередодні у ЗМІ з’явилася інформація про наявність даних щодо п’ятого президента України, народного депутата Петра Порошенка в інформаційно-пошуковій системі МВС. В анкеті Порошенка було зазначено, що він нібито переховується від органів досудового розслідування України. Згодом інформацію про Порошенка було видалено з бази МВС.

ДБР 20 грудня 2021 року повідомило Порошенку про підозру в державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій у рамках справи про злочинну схему постачання вугілля з тимчасово окупованих територій.