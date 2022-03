Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Вранці 13 березня близько 30 російських крилатих ракет були запущені з літаків Чорноморського флоту РФ проти Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Більш як 35 осіб загинуло і близько 150 поранених. Ракети були запущені у бік західного кордону, по цілі, що знаходиться всього лише за 20 кілометрів від кордону з НАТО.

Політик нагадав уроки Другої світової війни та зазначив, що другий фронт не означає присутності НАТОвських солдатів. Наразі йдеться про надання оборонної зброї. Це також передбачає постачання протиповітряних систем та надання фінансової допомоги.

Він також згадав і про необхідність нових санкцій, аби змотивувати Путіна зупинити його агресію та забратися з України.

Порошенко також окремо висловив співчуття американському народу у зв’язку із вбивством в Ірпені під Києвом журналіста – громадянина США, котрий висвітлював гуманітарну кризу через злочини російської армії.

“This is a terrorist attack at the NATO border.” Former Ukrainian President Petro @poroshenko weighs in on Russia’s attacks in Ukraine moving closer to Poland. It’s “high time for the Western world to open the 2nd front against Russia.” #velshi https://t.co/gnxOgM1QKb

— Ali Velshi (@AliVelshi) March 13, 2022