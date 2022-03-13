Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко переконаний, що ракетний обстріл Міжнародного центру у Яворові на Львівщині – це акт тероризму на кордоні з НАТО. Він закликав союзників відкрити другий фронт протидії російській агресії.

Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.

Вранці 13 березня близько 30 російських крилатих ракет були запущені з літаків Чорноморського флоту РФ проти Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Більш як 35 осіб загинуло і близько 150 поранених. Ракети були запущені у бік західного кордону, по цілі, що знаходиться всього лише за 20 кілометрів від кордону з НАТО.

“Це терористична атака саме на кордоні з НАТО. Що ж нам потрібно саме зараз? Від перших днів нам потрібні протитанкові системи оборони та протиповітряні системи захисту. Нам потрібні військові винищувачі. І сьогодні саме час для того, щоб нарешті відкрити другий фронт протидії РФ”, – наголосив Порошенко.

Політик нагадав уроки Другої світової війни та зазначив, що другий фронт не означає присутності НАТОвських солдатів. Наразі йдеться про надання оборонної зброї. Це також передбачає постачання протиповітряних систем та надання фінансової допомоги.

Він також згадав і про необхідність нових санкцій, аби змотивувати Путіна зупинити його агресію та забратися з України.

“Нам також потрібне окреме спеціальне рішення щодо ленд-лізу на засадах надання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Адже тут ми воюємо не лише за українську землю. Ми воюємо тут і за наших партнерів, за НАТО, за свободу та демократію”, – зауважив лідер “ЄС”.

Порошенко також окремо висловив співчуття американському народу у зв’язку із вбивством в Ірпені під Києвом журналіста – громадянина США, котрий висвітлював гуманітарну кризу через злочини російської армії.