Про це повідомляє пресслужба “ЄС“.
Вранці 13 березня близько 30 російських крилатих ракет були запущені з літаків Чорноморського флоту РФ проти Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині. Більш як 35 осіб загинуло і близько 150 поранених. Ракети були запущені у бік західного кордону, по цілі, що знаходиться всього лише за 20 кілометрів від кордону з НАТО.
“Це терористична атака саме на кордоні з НАТО. Що ж нам потрібно саме зараз? Від перших днів нам потрібні протитанкові системи оборони та протиповітряні системи захисту. Нам потрібні військові винищувачі. І сьогодні саме час для того, щоб нарешті відкрити другий фронт протидії РФ”, – наголосив Порошенко.
Політик нагадав уроки Другої світової війни та зазначив, що другий фронт не означає присутності НАТОвських солдатів. Наразі йдеться про надання оборонної зброї. Це також передбачає постачання протиповітряних систем та надання фінансової допомоги.
Він також згадав і про необхідність нових санкцій, аби змотивувати Путіна зупинити його агресію та забратися з України.
“Нам також потрібне окреме спеціальне рішення щодо ленд-лізу на засадах надання нам всього необхідного – від продовольства до амуніції. Адже тут ми воюємо не лише за українську землю. Ми воюємо тут і за наших партнерів, за НАТО, за свободу та демократію”, – зауважив лідер “ЄС”.
Порошенко також окремо висловив співчуття американському народу у зв’язку із вбивством в Ірпені під Києвом журналіста – громадянина США, котрий висвітлював гуманітарну кризу через злочини російської армії.
“This is a terrorist attack at the NATO border.” Former Ukrainian President Petro @poroshenko weighs in on Russia’s attacks in Ukraine moving closer to Poland. It’s “high time for the Western world to open the 2nd front against Russia.” #velshi https://t.co/gnxOgM1QKb
— Ali Velshi (@AliVelshi) March 13, 2022
- Нагадаємо, 13 березня американський сенатор Роб Портман, співголова Української фракції заявив, що доставка винищувачів в Україну, зокрема МіГ-29, є важливим кроком, оскільки РФ посилює свої атаки на країну.
- Своєю чергою, Президент Польщі Анджей Дуда заявив, якщо Путін застосує будь-яку зброю масового знищення, це змінить правила гри, і НАТО доведеться серйозно подумати, що робити.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг попередив, що напад РФ на лінії постачання союзних держав, які підтримують Україну зброєю та боєприпасами, стане небезпечним загостренням війни, що вирує у Східній Європі.
- Також виконавчий директор Bellingcat Христо Грозєв вважає, що оточення президента країни-агресора РФ Володимира Путіна боїться розповідати йому про те, як насправді відбувається “спецоперація” Росії в Україні.
- Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що НАТО захищатиме конвої зі зброєю, які надходитимуть до України з країн альянсу. Атака на конвої буде вважатися порушенням п’ятої статті договору НАТО.