Джерело: Петро Порошенко/Facebook
Нова партія техніки знову готова вирушати на східний фронт, Порошенко передасть її морпіхам та бійцям бригад ДШВ. У списку кілька британських DAF, лазне-пральні комплекси.
Також бійцям доправлять на передову відремонтований броньовик SHIELD, що був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною. Завдяки міцній бронекапсулі бійці вціліли. Після ремонту техніка повернеться у рідну 79- бригаду.
“7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, Граду українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовики від десантників на ремонт, і перший SHIELD повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний – для того, щоб більше бити русню”, – наголосив п’ятий президент.
Окрім цього, у війська передадуть і тягач Foden – це вже друга така автівка, здатна за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації.
Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятки таких автівок з мультиліфтами.
Нагадаємо, що Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” спорядив на східний фронт чергову партію техніки, необхідної в умовах наступальних дій. Йдеться про ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП.
Крім того, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у десантний підрозділ передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу.
- Лідер “Європейської Солідарності” Петро Порошенко повідомив про закупівлю ще однієї партії потужних тягачів Foden для потреб Збройних сил України. Вони здатні за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами чи завантажити підбиту техніку для евакуації.
- Гусеничний бронетранспортер британської армії FV103 Spartan, на який зібрав кошти Фонд Сергія Притули, зараз експлуатується українською армією на сході України.
- Лідер фракції “Європейська солідарність” Петро Порошенко придбав для підрозділів Збройних Сил півтисячі тепловізорів, які найближчим часом передадуть на фронт.