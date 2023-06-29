Лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко зазначив, що ця війна – це перш за все битва за логістику. Політик спільно з волонтерами ГО "Справа Громад" системно постачає ЗСУ необхідні вантажні автомобілі, кількість яких вже обчислюється сотнями. Нині на потреби українських армійців також підготували велику партію техніки.

Джерело: Петро Порошенко/Facebook

Нова партія техніки знову готова вирушати на східний фронт, Порошенко передасть її морпіхам та бійцям бригад ДШВ. У списку кілька британських DAF, лазне-пральні комплекси.

Також бійцям доправлять на передову відремонтований броньовик SHIELD, що був уражений під час ворожого обстрілу 120-мм міною. Завдяки міцній бронекапсулі бійці вціліли. Після ремонту техніка повернеться у рідну 79- бригаду.

“7 тисяч українців взяли участь у зборі коштів на SHIELD, і ми разом поставили ці абсолютно фантастичні, чудові броньовані машини українським десантникам. Вони мають унікальну бронекапсулу. І після попадання міни, після підриву поряд снаряду РСЗВ, Граду українські десантники залишилися живими. Ми забрали 4 броньовики від десантників на ремонт, і перший SHIELD повертаємо назад на фронт, відремонтований, відновлений, боєздатний – для того, щоб більше бити русню”, – наголосив п’ятий президент.

Окрім цього, у війська передадуть і тягач Foden – це вже друга така автівка, здатна за лічені хвилини розвантажити контейнер з боєприпасами або завантажити підбиту бронетехніку для термінової евакуації.

Загалом Фонд Порошенка з волонтерами знайшов і законтрактував чотири десятки таких автівок з мультиліфтами.

Нагадаємо, що Петро Порошенко спільно з волонтерами ГО “Справа Громад” спорядив на східний фронт чергову партію техніки, необхідної в умовах наступальних дій. Йдеться про ремонтні майстерні – ПАРМи, які дозволяють швидко полагодити хоч танк, хоч БМП.

Крім того, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко у десантний підрозділ передав тягач Foden та майстерню мобільного шиномонтажу.