Трансляція з місця подій здійснювалася на Facebook-сторінці “ЄС”.

Прихильники і однопартійці Порошенка організували біля будівлі ДБР акцію на підтримку п’ятого президента і проти політичних репресій. Поки політик перебував на допиті, учасники акції скандували “Ганьба ДБР!” Також нардепи від “ЄС” виступили із заявами біля будівлі відомства.

Петро Порошенко прийшов до ДБР близько 12:00. Перед тим, як піти на допит, він виступив зі зверненням до прихильників.

“Чи могли ви собі уявити лише 13 місяців тому, що ДБР буде де-факто очолювати адвокат Януковича, який скоїв державний злочин, який запросив російські війська до України, який разом з Путіним винен в окупації? На сьогоднішній день йдеться не тільки і не стільки про Порошенка, йдеться про патріотів, волонтерів. Десятки і сотні волонтерів і добровольців, які винні лише в тому, що вони дуже люблять Україну і готові життя віддати за Україну. Цього вони бояться”, – зазначив Порошенко.

Політик додав, що нинішні дії влади руйнують армію, і країна сьогодні не здатна протистояти агресору. Також Порошенко назвав недостатніми зусилля по боротьбі з епідемією коронавірусу.

“Час бути разом, час, коли опозиція має об’єднатися, час, коли ми з вами маємо захистити Україну. І зараз я іду до цих нечестивців для того, щоб сказати все, що я думаю про них. І я дякую вам за підтримку. Сьогодні я піду і на неправедний суд, і я твердо переконаний, що коли ми разом – ми переможемо”, – заявив Порошенко.

Наразі допит вже завершився. Його деталі ні п’ятий президент, ні його адвокати поки не озвучили. О 14:00 в Печерському районному суді Києва має стартувати засідання з обрання запобіжного заходу Порошенку (у справі про призначення Сергія Семочка першим заступником голови Служби зовнішньої розвідки).

Раніше ДБР оприлюднило заяву, що викликає Порошенка на 30 червня “для допиту в якості підозрюваного, проведення одночасного допиту та інших процесуальних дій у кримінальному провадженні № 62019000000000753”.

Як повідомляє агентство “Укрінформ”, відповідне кримінальне провадження було зареєстровано за заявою колишнього заступника голови Адміністрації президента в період правління Віктора Януковича – Андрія Портнова за фактом “можливого захоплення державної влади і невиконання рішення суду під час проведення конкурсу з відбору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя”.

Згодом допит було перенесено на 1 липня.