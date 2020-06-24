Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Допрос должен состояться 30 июня в Киеве по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15.
“Уведомление о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753”, – говорится в сообщении.
- Напомним, 10 июня Офис Генерального прокурора объявил Порошенко о подозрении в якобы давлении на главу Службы внешней разведки в 2018 году с целью назначения Сергея Семочко первым замглавы службы. Прокуратура настаивает на аресте Петра Порошенко на период досудебного расследования с возможностью внесения залога в размере 10 млн грн.
- Во вторник, 16 июня, умер отец пятого президента Украины Петра Порошенко, Алексей Иванович. Ему было 84 года. В четверг, 18 июня, в Печерском суде Киева должно было состояться заседание по избранию Порошенко меры пресечения, в связи с чем похороны его отца были перенесены на пятницу, 19 июня.
- 18 июня Петр Порошенко, а также его сторонники, приехали к зданию суда. Суд отложил рассмотрение вопроса об избрании меры пресечения на 1 июля.