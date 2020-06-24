Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

Допрос должен состояться 30 июня в Киеве по адресу: ул. Симона Петлюры, д. 15.

“Уведомление о вызове. В соответствии со статьями 133, 135-139, 224 Уголовно-процессуального кодекса Украины, подозреваемый Порошенко П.А. вызывается на 10:00 30 июня в Государственное бюро расследований для допроса в качестве подозреваемого, проведение одновременного допроса и других процессуальных действий в уголовном производстве № 62019000000000753”, – говорится в сообщении.