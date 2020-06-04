Про це повідомляє пресслужба партії “Європейська солідарність”.

Порошенко висловив подяку за надійну підтримку України з боку NB7, в тому числі в контексті виклику пандемії коронавірусу. А також, повідомляється, що сторони обмінялися думками про ситуацію в протидії триваючої агресії Росії проти України.

“Порошенко закликав партнерів до збереження та посилення санкційного тиску проти Росії, подальшого зміцнення єдності та солідарності з Україною для відновлення територіальної цілісності нашої держави.Співрозмовники привітали наближення третьої річниці запровадження безвізового режиму між Україною та Європейським Союзом та наголосили на важливості подальшого поглиблення інтеграції України до Європейського Союзу та НАТО”, – йдеться в повідомленні.

Фото: “Європейська солідарність”

Крім того, йдеться про те, що Порошенко привернув увагу до небезпечної тенденції повернення України до часів політично вмотивованих переслідувань та гальмування процесу реформ.