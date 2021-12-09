Україна повинна отримати оборонну зброю для захисту своєї території. Також важливо не дозволити Кремлю застосувати ще один інструмент гібридної агресії – "Північний потік-2".

Про це п’ятий президент України, лідер партії “Європейська Солідарність” Петро Порошенко сказав під час відеоконференції Ради закордонних справ США.

“Безумовно, нам потрібні зенітні системи, засоби радіоелектронної боротьби, системи захищеного зв’язку, бойові дрони та багато іншого, щоб Путін усвідомив ціну за це божевільне рішення”, – сказав Порошенко.

За його словами, наступним кроком має бути зупинка газового проєкту “Північний потік-2”.

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“І не після, а зараз. Тому що якщо хтось вважає, що санкції проти “Північного потоку-2” будуть ефективними після того, як він буде сертифікований і введений в експлуатацію, то це точно неправда. “Північний потік-2” стане запрошенням Росії до ще більшої агресії. Це повинні розуміти всі. Тому що коли буде діяти “Північний потік-2”, Путін атакуватиме існуючу газотранспортну систему. Отже, ми не повинні дозволити Путіну через “Північний потік-2″ піддати ерозії європейську солідарність, підірвати європейську єдність, як і не дозволити Путіну виграти цю битву”, – сказав лідер “Європейської Солідарності”.

Порошенко підкреслив, що найбільша слабкість Путіна полягає в його мисленні через призму сфер інтересів.

“Путін бачить “червоні лінії” через логіку холодної війни. Ви пам’ятаєте його мрії щодо розміру територій, які входять до сфер його інтересів, які він контролює. Водночас жодних “червоних ліній” він не бачить у таких питаннях як права людини, демократія, верховенство права або добросусідство. Логіка Путіна полягає у відбиранні територій у своїх сусідів”, – сказав він.

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Петро Порошенко зауважив, що став президентом України у 2014 році, коли Путін уже захопив український Крим та Донбас. Він зазначив, що тоді Україна в односторонньому порядку припинила вогонь, даючи Путіну можливість забрати свої війська з української землі. Однак, цього не відбулося.