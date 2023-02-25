П'ятий Президент України Петро Порошенко відреагував на відповідь Володимира Зеленського журналістці "5 каналу" та натяк на нього. Порошенко вважає, що ставити запитання — це завдання журналістів. Водночас політики мають на них спокійно відповідати.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, декілька ЗМІ попросили Порошенка прокоментувати відповідь Зеленського журналістці “5 каналу” з натяками на п’ятого президента.

“Пресконференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми — емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені”, — сказав Порошенко.

Він зауважив, що іноді “багато чого хочеться сказати”, але зараз у кожного українського політика лише один ворог. Йдеться про Російську Федерацію, її керівництво та військо.

“Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав — і забув. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи.”, — додав Порошенко.

ДОВІДКА. Нагадаємо, що 24 лютого на великій пресконференції з нагоди роковин повномасштабної російсько-української війни Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо того, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його можливість.

Запитання президентові поставила журналістка “5 каналу”, який раніше вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”.

Зеленський, спілкуючись з журналісткою, неодноразово натякнув на свого попередника — Петра Порошенка.