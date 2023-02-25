Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
За його словами, декілька ЗМІ попросили Порошенка прокоментувати відповідь Зеленського журналістці “5 каналу” з натяками на п’ятого президента.
“Пресконференцію слухав дорогою з-під Бахмута настільки, наскільки дозволяла якість зв’язку. Що я можу на це сказати? Кожен українець втомився від війни, а від втоми — емоції. А їх треба контролювати нам усім, в тому числі і мені”, — сказав Порошенко.
Він зауважив, що іноді “багато чого хочеться сказати”, але зараз у кожного українського політика лише один ворог. Йдеться про Російську Федерацію, її керівництво та військо.
“Тому нічого не планую міняти у своїй стратегії через репліку на пресконференції. Послухав — і забув. Завдання журналістів – ставити питання, завдання політиків на них спокійно відповідати. Іноді це непросто і нелегко – знаю по собі, але це – частина президентської роботи.”, — додав Порошенко.
ДОВІДКА. Нагадаємо, що 24 лютого на великій пресконференції з нагоди роковин повномасштабної російсько-української війни Президент України Володимир Зеленський відповів на запитання щодо того, чи шкодує він, що перед початком вторгнення заперечував його можливість.
Запитання президентові поставила журналістка “5 каналу”, який раніше вимкнули з цифрового етеру разом з “Еспресо” та “Прямим”.
Зеленський, спілкуючись з журналісткою, неодноразово натякнув на свого попередника — Петра Порошенка.
“І дуже добре, що вас показують по телебаченню. І дуже гарно, що попри ті, чи інші звинувачення, я — президент України, знищив російську присутність в парламенті, знищив російські телеканали, знищив олігархів. Вибачте, один з них власник вашого каналу”, — сказав Зеленський.
- 4 квітня Концерн радіомовлення, радіозв’язку і телебачення вимкнув мовлення “Еспресо”, “Прямого” та “5 каналу” у цифровій мережі Т2.
- Журналісти звернулися до президента України, щоб він посприяв розв’язанню ситуації. Громадська спілка “Коаліція Реанімаційний пакет реформ” закликала Концерн РРТ відновити мовлення телеканалів, адже рішення ухвалено без пояснень та аргументації.
- Після цього низка українських правозахисних організацій, громадських організацій, історики, колишні політв’язні та інші зробили спільну заяву щодо відключення з етеру трьох опозиційних телеканалів – “5 каналу”, “Прямого” та “Еспресо”.
- Також колективи трьох опозиційних телеканалів – “Прямого”, “Еспресо” та “5 каналу” – звернулись до президента України Володимира Зеленського з проханням зреагувати на дії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення (РТТ), який незаконно обмежив їх мовлення.
- Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації повідомила, що телеканали “Еспресо”, “Прямий”, та 5-й не вимикали з етеру цифрового телебачення, а лише перемкнули на канал “Рада”.