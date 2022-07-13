Посол ЄС, глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас зазначив, що призначення керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури – технічно найпростіша з рекомендацій ЄС, тому у Брюсселі чекають на подальші кроки української влади.

Про це він повідомив в інтерв’ю агентству “Інтерфакс-Україна“.

Він нагадав, що ще в грудні завершила роботу комісія з призначення САП.

“Тож дійсно, якщо запитати мене, що технічно найпростіше з цього списку, то це точно має бути цей пункт. Чекаємо на подальші кроки української влади”, – пояснив Маасікас.

Відповідаючи на запитання про те, наскільки це критично для підтримки України Євросоюзом, посол зауважив, що не хотів би встановлювати зв’язок між допомогою ЄС та конкретними кроками.

“Ми не хочемо і не повинні діяти з нашими українськими колегами так, що “якщо ви цього не зробите – цієї допомоги не буде”. Ні, це не спосіб нашої співпраці”, – наголосив посол ЄС.

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Довідка. Конкурсна комісія з обрання керівника САП після обговорень та низки голосувань за проєкт рішень щодо затвердження результатів конкурсу та переможців завершила засідання, так і не затвердивши результатів конкурсу, за якими детектив НАБУ Олександр Клименко отримав 246 балів для зайняття посади керівника САП, а прокурор Офісу генпрокурора Андрій Синюк отримав 229 балів для зайняття посади заступника керівника САП.

Голова комісії заявила, що надсилала до Офісу генпрокурора документи на підтвердження проходження перевірки кандидатур, але відповіді поки що не отримала.

Пропозиція спричинила бурхливе обговорення, зокрема щодо потреби у підтвердженні форми допуску переможців, яке тривало досить довго. Представники міжнародної громадськості комісії просили про голосування щодо затвердження переможця конкурсу без надсилання на погодження до Офісу генпрокурора.

Переможці конкурсу є, але технічно шляхом голосування не затверджено результатів конкурсу.

3 лютого конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) втретє не затвердила результати конкурсу. Відповідно до найбільшої кількості балів перемогу на конкурсі отримав детектив Національного антикорупційного бюро Олександр Клименко.