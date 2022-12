Про це йдеться у повідомленні на сторінці німецького головування послів G7 у Twitter.

“Посли G7 відвідали “пункт незламності”, щоб побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких атак Росії на цивільну інфраструктуру. Ці атаки є воєнним злочином”, – мовиться у повідомленні.

#G7 ambassadors visited an „invincibility point“ to see the impressive efforts by 🇺🇦 authorities to offer warmth, electricity & essential services to those affected by Russia’s inhumane & brutal attacks against civilian infrastructure. These attacks constitute a war crime. pic.twitter.com/liJOmAAYI9

— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 14, 2022