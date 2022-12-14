Про це йдеться у повідомленні на сторінці німецького головування послів G7 у Twitter.
“Посли G7 відвідали “пункт незламності”, щоб побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких атак Росії на цивільну інфраструктуру. Ці атаки є воєнним злочином”, – мовиться у повідомленні.
#G7 ambassadors visited an „invincibility point“ to see the impressive efforts by 🇺🇦 authorities to offer warmth, electricity & essential services to those affected by Russia’s inhumane & brutal attacks against civilian infrastructure. These attacks constitute a war crime. pic.twitter.com/liJOmAAYI9
— G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 14, 2022
Зазначимо, що вчора, 13 грудня, до Херсона в межах чотириденного візиту в Україну з робочою поїздкою прибули представники Організації Об’єднаних Націй і зокрема відвідали “пункт незламності”.
“До нашого міста приїхали Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні”, – розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Він також додав, що разом вони поспілкувалися з людьми, які перебували у “пунктах незламності”, та у пунктах, де видають гуманітарну допомогу.
Нагадаємо, що по всій Україні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та Державною службою з надзвичайних ситуацій облаштували 5 374 “пункти незламності”.
“Станом на зараз обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти, усіх їх обладнано генераторами”, – розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він також зазначив, що від бізнесу надійшла 1 931 пропозиція щодо облаштування своїми силами “пунктів незламності”.
- В Україні працюватиме спеціальний додаток, за допомогою якого можна буде знайти інформацію про місця розташування “пунктів незламності”.
- Міністр цифрової трансформації України заявив, що у “Пунктах незламності”, які розгорнули по всій території України, згодом з’являться термінали супутникового зв’язку Starlink.
- Володимир Зеленський наголосив, що по Україні “пункти незламності” будуть працювати цілодобово. Раніше їх запустили через знеструмлення внаслідок російських ракетних атак.