Посли країн "Групи семи" відвідали один із "пунктів незламності", де українцям допомагають впоратися з наслідками ракетних обстрілів інфраструктури.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці німецького головування послів G7 у Twitter.

“Посли G7 відвідали “пункт незламності”, щоб побачити вражаючі зусилля української влади щодо надання тепла, електроенергії та основних послуг тим, хто постраждав від нелюдських і жорстоких атак Росії на цивільну інфраструктуру. Ці атаки є воєнним злочином”, – мовиться у повідомленні.

#G7 ambassadors visited an „invincibility point“ to see the impressive efforts by 🇺🇦 authorities to offer warmth, electricity & essential services to those affected by Russia’s inhumane & brutal attacks against civilian infrastructure. These attacks constitute a war crime. pic.twitter.com/liJOmAAYI9 — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) December 14, 2022

Зазначимо, що вчора, 13 грудня, до Херсона в межах чотириденного візиту в Україну з робочою поїздкою прибули представники Організації Об’єднаних Націй і зокрема відвідали “пункт незламності”.

“До нашого міста приїхали Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні”, – розповів голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

Він також додав, що разом вони поспілкувалися з людьми, які перебували у “пунктах незламності”, та у пунктах, де видають гуманітарну допомогу.

Нагадаємо, що по всій Україні обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та Державною службою з надзвичайних ситуацій облаштували 5 374 “пункти незламності”.

“Станом на зараз обласні військові адміністрації спільно з місцевою владою та ДСНС облаштували 5 374 пункти, усіх їх обладнано генераторами”, – розповів заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він також зазначив, що від бізнесу надійшла 1 931 пропозиція щодо облаштування своїми силами “пунктів незламності”.