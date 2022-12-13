До Херсона в межах чотириденного візиту в Україну з робочою поїздкою прибули представники Організації Об’єднаних Націй і зокрема відвідали "пункт незламності".

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич у Telegram.

“До нашого міста приїхали Мартін Гріффітс, заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань і координатор надзвичайної допомоги, та Деніз Браун, постійна координаторка системи ООН в Україні”, – написав Ярослав Янушевич.

Він також додав, що разом вони поспілкувалися з людьми, які перебували у «пунктах незламності», та у пунктах, де видають гуманітарну допомогу.

За словами голови Херсонської ОВА, за сприяння ООН буде покращено роботу гуманітарних організацій та вирішено ще більше проблемних питань місцевих мешканців Херсона.

Нагадаємо, що 12 грудня до України прибув заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс. Його чотириденна поїздка відбудеться на тлі відновлення енергетичних об’єктів, які зазнали руйнувань внаслідок російських обстрілів.

Планується, що Мартін Гріффітс як координатор надзвичайної допомоги має відвідати південь України. Зокрема Миколаїв, а також Херсон, який було деокуповано минулого місяця.

“Гріффітс побачить вплив гуманітарної допомоги та нові виклики, які виникли, оскільки збитки інфраструктури зростають на тлі низьких зимових температур”, – зазначили в ООН. Заступнику генсека продемонструють, як створюють теплі притулки. Вони призначені для мешканців на випадок, якщо останні залишаться без опалення, електро- чи водопостачання.

Зазначимо, що протягом 12 грудня російські військові вбили трьох жителів Херсонської області, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі.

Окупанти 57 разів обстріляли територію Херсонської області: “Мирні населені пункти потерпали від обстрілів з артилерії, РСЗВ та мінометів”, — повідомив Ярослав Янушевич.

За його словами, під масованим ворожим вогнем вкотре опинилися житлові квартали Херсона. Там росіяни поцілили в школу, стадіон, медзаклади, лінії електропередач, інфраструктурний обʼєкт, приватні та багатоквартирні будинки.

За даними голови ОВА, є жертви серед цивільного населення. Військові РФ вбили трьох осіб, ще 15 жителів області отримали поранення різного ступеня тяжкості.