Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.
Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.
“Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною”, – сказали в Держдепі.
Нагадаємо, що вчора Сполучені Штати надіслали 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna до України через міжнародний механізм обміну вакцинами COVAX.
Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.
Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.
Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.
Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.
- У грудні 2020 року компанія Moderna оцінювала ефективність своєї вакцини в 94,1% випадків. У квітні цього року після чергового етапу клінічних випробувань в компанії уточнили, що вакцина має ефективність у понад 90% проти випадків COVID-19 і понад 95% проти важких випадків COVID-19.
- У травні компанія Moderna заявила, що її вакцина проти коронавірусу COVID-19 на 100% ефективна для дітей у віці від 12 до 17 років.
- Розробники COVID-вакцини компанії Moderna запевняли, що препарат здатен виробляти нейтралізувальні антитіла проти нових штамів коронавірусу, включаючи варіант Delta.
- Комітет з безпеки Європейського медичного регулятора (EMA) дійшов висновку, що міокардит і перикардит можуть виникати досить рідко після вакцинації проти коронавірусу препаратами Pfizer і Moderna.