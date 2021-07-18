Україна сьогодні вперше отримала партію вакцини від коронавірусу компанії Moderna, яку передали Сполучені Штати Америки. В Державному департаменті США зробили заяву з цього приводу.

Про це йдеться в заяві Держдепу в Twitter.

Як наголосили в американському відомстві, ця партія вакцини підтверджує дружбу з Україною.

“Сполучені Штати прагнуть подолати глобальну пандемію COVID-19, щоб створити безпечніший світ. Наше пожертвування Україні 2 мільйонів доз вакцини Moderna підтверджує нашу відданість цій місії та нашу дружбу з Україною”, – сказали в Держдепі.

Нагадаємо, що вчора Сполучені Штати надіслали 2 мільйони доз вакцини проти COVID-19 Moderna до України через міжнародний механізм обміну вакцинами COVAX.

Як зазначається на сайті МОЗ України, присвяченому вакцинації проти COVID-19, вакцина Moderna – це мРНК-вакцина, розроблена американською фармацевтичною кампанією Moderna.

Препарат внесено до списку вакцин для екстреного використання ВООЗ (Всесвітньою організацією охорони здоров’я), а також дозволено для екстреного використання у США, Великій Британії, Канаді, Євросоюзі тощо.

Вакцина зберігається у вигляді замороженої суспензії при температурі від –25 ºC до –15 ºC у багатодозовому флаконі. Флакони можна зберігати в холодильнику при температурі 2–8°C протягом 30 днів.

Вакцину вводять внутрішньом’язово. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 28 днів.