Про це йдеться у статті американського CNN.
За словами Дмитра Пєскова, Вашингтон та американські ЗМІ займаються публікацією неперевіреної інформації.
“На наш жах, ЗМІ США останнім часом часто публікують неперевірену, спотворену, свідомо оманливу інформацію щодо України”, – зазначив речник Володимира Путіна спілкуючись з журналістами.
Він додав, що “істерика Вашингтона” викликає “істерику в Україні”. Через це, мовляв, українці “пакують валізи на фронт”, хоча, додав Пєсков, президент України Володимир Зеленський має іншу думку щодо можливого вторгнення Росії.
Згадав Дмитро Пєсков і про недавнє попередження Великої Британії щодо нових антиросійських санкцій. Речник Путіна зазначив, що США та їхні європейські партнери повинні зайняти “більш конструктивний підхід”, адже санкційні погрози Великої Британії викликають у Москви “серйозне занепокоєння”.
“Такі повідомлення викликають серйозне занепокоєння у міжнародних фінансових структур та бізнесу. Це відкрита атака на бізнес”, – підкреслив Пєсков.
Як відомо, декілька днів тому міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вони готові ввести санкції проти конкретних росіян, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.
“Ці англосаксонці активно нагнітають напруженість на території Європи”, – додав Пєсков.
Подібні заяви щодо персональних санкцій лунали також зі США. Так, в адміністрації Джо Байдена зазначили, що готові запровадити санкції проти деяких елітних російських урядовців та великих бізнесменів, у разі вторгнення РФ до України.
- Нагадаємо, що 31 січня під час засідання Ради Безпеки ООН, представники США та Росії посперечались через безпеку України.
- Також повідомлялось, що жорсткі санкції, котрі Сполучені Штати Америки погрожують запровадити проти Російської Федерації у разі нового нападу на Україну, кардинально змінять повсякденне життя росіян.
- Раніше стало відомо, що президент Росії Володимир Путін може потрапити під санкції Сполучених Штатів Америки у разі ескалації військової агресії на сході України.