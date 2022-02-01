Речник російського президента Дмитро Пєсков прокоментував засідання Ради Безпеки ООН щодо питання України. Він звинуватив США у "розпалюванні істерії" та звернувся до Великої Британії, яка попередила РФ про нові санкції проти російських олігархів у випадку вторгнення в Україну.

Про це йдеться у статті американського CNN.

За словами Дмитра Пєскова, Вашингтон та американські ЗМІ займаються публікацією неперевіреної інформації.

“На наш жах, ЗМІ США останнім часом часто публікують неперевірену, спотворену, свідомо оманливу інформацію щодо України”, – зазначив речник Володимира Путіна спілкуючись з журналістами.

Він додав, що “істерика Вашингтона” викликає “істерику в Україні”. Через це, мовляв, українці “пакують валізи на фронт”, хоча, додав Пєсков, президент України Володимир Зеленський має іншу думку щодо можливого вторгнення Росії.

Згадав Дмитро Пєсков і про недавнє попередження Великої Британії щодо нових антиросійських санкцій. Речник Путіна зазначив, що США та їхні європейські партнери повинні зайняти “більш конструктивний підхід”, адже санкційні погрози Великої Британії викликають у Москви “серйозне занепокоєння”.

“Такі повідомлення викликають серйозне занепокоєння у міжнародних фінансових структур та бізнесу. Це відкрита атака на бізнес”, – підкреслив Пєсков.

Як відомо, декілька днів тому міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс попередила, що вони готові ввести санкції проти конкретних росіян, якщо Кремль наважиться на вторгнення в Україну.

“Ці англосаксонці активно нагнітають напруженість на території Європи”, – додав Пєсков.

Подібні заяви щодо персональних санкцій лунали також зі США. Так, в адміністрації Джо Байдена зазначили, що готові запровадити санкції проти деяких елітних російських урядовців та великих бізнесменів, у разі вторгнення РФ до України.