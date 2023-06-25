Протягом близько доби керівництво Кремля зіткнулося з реальною загрозою громадянської війни та протистоянням з приватною військовою компанією "Вагнер". Раптова угода керівника групи Євгена Пригожина з самопроголошеного президента Білорусі зупинила бойовиків на шляху до Москви, але для президента Володимира Путіна небезпека все ще залишається.

Джерело: CNN.

Після так званого “маршу справедливості”, як його прозвав Пригожин, багато чого залишається невизначеним. Експерти схиляються до думки, що подібне рідкісне повстання навряд чи зникне так швидко без наслідків.

У межах угоди з Лукашенком кримінальну справу, порушену стосовно засновника ПВК “Вагнер”, буде зупинено. Відповідну заяву зробив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков. Сам Пригожин поїде до Білорусі, а бойовики не будуть притягнуті до суду за свою участь у повстанні, а натомість підпишуть контракти з Міністерством оборони Росії. Раніше цей крок глава групи відкидав.

На сьогодні залишається незрозумілим, наприклад, що станеться з роллю Пригожина у війні “Вагнера” та в Україні? Чи всі його бойовики будуть підписувати контракт з МО РФ? Речник Кремля зазначав, що “не може відповісти”, яку позицію займе Пригожин у Білорусі. Особисто глава ПВК надав мало подробиць про угоду.

Майор армії США у відставці Майк Лайонс зазначив, що бойовики “Вагнера” мають інші умови, ніж російські військові. Зокрема їх краще годують, що буде одним з прикладів важкої асиміляції.

“Можливо, деякі відколються”, — додав він. “Ці люди лояльні до людини, Пригожина, а не до країни, не до місії. Я думаю, що у нас є ще багато питань, на які зараз немає відповіді”.

Крім того, не минула небезпека і для Пригожина. Джилл Догерті, колишня керівниця московського бюро CNN і багаторічна експертка з російських справ зазначила, що Путін не прощає зрадників, що він і сам казав у деяких інтерв’ю.

“Навіть якщо Путін скаже: “Пригожин, ти їдь до Білорусі”, він все одно зрадник, і я думаю, що Путін ніколи цього не пробачить”, — сказала Джилл Догерті. “Цілком можливо, що ми побачимо, як Пригожина “вб’ють у Білорусі”, але це важка дилема для Москви, оскільки поки Пригожин “має певну підтримку, він є загрозою, незалежно від того, де він перебуває”.

Зараз у Путіна також є реальні проблеми, бо він став виглядати слабким не лише для світу та своїх ворогів, але й для власного народу та армії. Догерті підкреслила, що вона б хвилювалася на місці Путіна через тих людей на вулицях Ростова, які підбадьорювали людей “Вагнера”.

На одному з відео натовп аплодує, коли автомобіль Пригожина від’їжджає з Ростова-на-Дону. Тоді автомобіль зупинився, а один чоловік підійшов і потис Пригожину руку. Також люди жителі Ростова приносили бійцям ПВК їжу та воду.

“Чому пересічні росіяни на вулиці підбадьорюють людей, які щойно намагалися здійснити переворот?” – сказала Догерті. “Це означає, що, можливо, вони їх підтримують або їм подобаються. Що б там не було, для Путіна це справді погані новини”.

Під час повномасштабної війни “Вагнер” був у центрі уваги. Хоча група використовувала жорстоку тактику, яка призвела до великої кількості жертв, — бойовики, здавалося, досягли відчутного прогресу там, де регулярні російські війська зазнавали поразки. Керівник ПВК звинувачував МО РФ у тому, що вони не надають його силам боєприпасів. Він нарікав на відсутність успіхів на полі бою регулярних військових частин.

Пригожин неодноразово критикував військове керівництво, але не особисто Путіна.

Стів Холл, колишній керівник операцій ЦРУ в Росії, сказав, що “навіть досвідчені спостерігачі за Росією були вражені останніми подіями”.

“Усі чухають голови”, — сказав він CNN. “Єдиний сенс, який я можу зробити з такого дня, як сьогодні, це те, що у вас є двоє хлопців, які опинилися в нестерпних ситуаціях і повинні були знайти вихід”.

Зрештою Путін “виходить гіршим і ослабленим”. На думку Стіва Холла, історія не закінчилася на тому, що Пригожин виїхав до Білорусі.