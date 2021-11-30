Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький попередив, що в Україні можуть статися погані речі, оскільки Росія навмисно дестабілізує ситуацію у регіоні.

Очільник уряду Польщі дав інтерв’ю британській службі ВВС напередодні зустрічі міністр закордонних справ країн-членів НАТО у Ризі.

За словами Моравецького, союзники у НАТО мають нарешті “скласти пазл та прокинутись.

Серед спроб Росії вплинути на дестабілізацію у Європі він назвав нарощування російських військ поблизу України, різке зростання цін на газ та кризу на кордоні Польщі з Білоруссю.

Моравецький вважає, що ще “не пізно діяти“, але застерігає, що Росія може перейти до більш активної фази дестабілізаційних дій у найближчі місяці.

“Наприклад, в Україні можуть статися погані речі, або може виникнути ще одна величезна міграційна проблема для всієї Європи”, – сказав він.

НАТО, яке є найпотужнішим оборонним альянсом у світі, та лідери ЄС нещодавно звинуватили Білорусь в організації міграційної кризи на кордоні з Польщею. Моравецький сказав, що, на його думку, “безпосереднім виконавцем” прикордонної кризи був Олександр Лукашенко, але “у нього є спонсор, він має свого кардинала в Кремлі”, маючи на увазі президента Росії Володимира Путіна.

“Усі шматочки пазла, зібрані разом, складають не дуже втішну картинку“, – підсумував він.

Міністри закордонних справ країн членів НАТО на зустрічі сьогодні й завтра у Ризі обговорять тему російської військової присутності поблизу кордону з Україною.

Нагадаємо розвідка США повідомила, що президент Росії Володимир Путін може зважитися на вторгнення на початку наступного року. Не виключають сценарій, згідно з яким війська перейдуть в Україну з Криму та через Білорусь.

Згідно з експертною оцінкою, вторгнення відбудеться за участі батальйонних тактичних груп загальною кількістю близько 100 000 осіб. Приблизно половина цієї кількості тактичних груп уже на позиціях і будь-яке вторгнення буде мати повітряну підтримку.

Москва також призвала десятки тисяч резервістів у безпрецедентних для пострадянських часів масштабах. Вони пояснили, що роль резервістів у будь-якому конфлікті полягатиме у забезпеченні безпеки території на пізнішому етапі, після того, як батальйонні тактичні групи прокладуть шлях. Публічно ж Росія не оголошувала жодного великого призову резервістів.