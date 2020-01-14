Президент компанії Міжнародні авіалінії України (МАУ) Євген Дихне впевнений, що вина за авіакатастрофу біля Тегерану лежить на Ірані, який в ситуації конфлікту з США зобов'язаний був закрити повітряний простір.

Про це він повідомив в інтерв’ю LB.ua.

Дихне підкреслив, що Україна, літак якої виконував переліт, не могла приймати рішення про те, чи буде злітати борт. Таке рішення, з огляду на безпеку в регіоні і різні інші чинники, приймав виключно Іран.

“Держава, яка відповідає за свій повітряний простір, має забезпечити його безпеку. Якщо вони грають в якісь войнушки, вони повинні подбати про те, щоб це ніяк не відбилося на цивільній авіації, незалежно від того, чиї там літаки літають”, – пояснив він.

За його словами, те, що Америка для своїх бортів закрила повітряний простір – чиста формальність, оскільки американські компанії і так не літали в цей регіон.

Він зробив акцент на тому, що авіакомпанія не повинна приймати подібні рішення. Відповідальність тільки на Державіаслужбі країни того простору, яке є потенційно небезпечним для польотів.

Що стосується офіційної можливої ​​позиції Ірану, Дихне зазначив наступне:

“Вони можуть нічого не говорити. Просто закрити свій повітряний простір через наявні підозрм, що щось може перешкодити цивільній авіації безпечно літати. Це було їх зобов’язання, яке вони взяли на себе, підписуючи міжнародні угоди, інакше туди б ніхто не літав. Вони зобов’язані були передбачити всі ризики. Тим більше, що їм вони повинні бути відомі”.

Нагадаємо, в ніч на 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

9 січня стало відомо, що, за інформацією американської розвідки, авіарейс української компанії МАУ міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.

В той же день прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що літак “Міжнародних авіаліній України”, за даними канадської розвідки, був збитий іранською ракетою “земля-повітря”.