16 квітня президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва знову запропонував зібрати групу країн, не залучених у російсько-українську війну, для "досягнення миру", заявивши, що раніше обговорював це питання з китайським колегою Сі Цзіньпіном.

Про це інформує Reuters.

Нещодавно Лула критикував Сполучені Штати та Європейський Союз за “роль у конфлікті”, закликаючи припинити постачання озброєння.

“Я думаю, що нам потрібно сісти за стіл і сказати: “Досить, почнімо говорити”, тому що війна ніколи не приносила і ніколи не принесе жодної користі людству”, — заявив він.

Бразильський президент наголосив, що намагався зібрати групу лідерів, які “воліють говорити про мир, а не про війну”.

Він також згадав Сі Цзіньпіна та президента Об’єднаних Арабських Еміратів шейха Мохамеда бін Заїда Аль Нахайяна, з якими зустрічався цього тижня.

Раніше Лула зазначив, що група повинна зібрати країни, які не “заохочують” війни, додавши, що країни, які постачають зброю, “повинні бути переконані припинити це робити”.

Сполучені Штати та Європейський Союз надають Україні зброю та іншу підтримку після початку повномасштабного нападу РФ. На початку цього року Німеччина попросила Бразилію також поставити зброю, проте, Лула відмовився.

Лула повторив, що рішення розпочати війну було “прийнято двома країнами”, і додав, що припинити її буде важче, оскільки “потрібно буде переконати більше країн”.

На початку цього року глава Бразилії провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. 17 квітня його адміністрація прийме в Бразилії міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Раніше повідомлялось, що Лула під час візиту до Китаю представив президенту КНР Сі Цзіньпіню свій мирний план щодо припинення російсько-української війни.

Він описав ідею створення так званої групи миру, до якої увійдуть країни, які зайняли нейтральну позицію щодо війни. Нещодавно він також повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що обговорить цю ідею з китайським президентом.

Також варто нагадати, що Луїс Інасіу Лула да Сілва вважає, що Україна повинна віддати тимчасово окупований Крим Росії, аби припинилась повномасштабна війна РФ проти України.