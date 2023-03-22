Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Китай "дуже уважно" стежить за тим, як Вашингтон і світ реагують на вторгнення Росії в Україну, наслідки якого, за його словами, відчуваються в Азії.

Про це повідомляє Reuters.

Коментуючи візит президента Китаю Сі Цзіньпіна до Москви, Блінкен зауважив, якщо Росії дозволять безкарно атакувати свого сусіда, це “відкриє скриньку Пандори” для потенційних агресорів і призведе до “світового конфлікту”.

Ставки в Україні виходять далеко за межі України… Я думаю, що це має глибокий вплив, наприклад, на Азію”, — наголосив Держсекретар, зазначивши, що Японія та Південна Корея є основними прихильниками України.

Однак він заявив, що не вірить у те, що Китай надає летальну допомогу Росії.

Вторгнення Росії призвело до дебатів щодо того, як війна вплине на військову думку Китаю щодо Тайваню, самоврядного острова, який Пекін вважає суверенною територією КНР.

Я думаю, якщо Китай дивиться на це – а вони дивляться на це дуже уважно – вони винесуть уроки щодо того, як світ об’єднується або ні, щоб протистояти цій агресії”, – пояснив Блінкен.

Під час зустрічі в Кремлі Сі Цзіньпін і президент Росії Володимир Путін привітали один одного словами “дорогий друг” і обговорили пропозиції Китаю щодо врегулювання “українського конфлікту”.

Блінкен зауважив, що політична та матеріальна підтримка Китаєм Росії суперечить інтересам Вашингтона, водночас додав, що Вашингтон ще не бачив доказів того, що Пекін надає Москві озброєння.

20 березня відбулась зустріч глави КНР Сі Цзіньпіна та президента РФ Володимира Путіна. Переговори тривали чотири з половиною години.

Також зауважимо, що після того, як Сі Цзіньпін прибув до Москви 20 березня, держсекретар США Ентоні Блінкен повторив занепокоєння щодо припинення вогню без виведення російських військ, що “дозволить Путіну відпочити та переналаштувати свої війська, а потім відновити війну у вигідніший для Росії час”. Він заявив, що “світ не повинен вводити в оману будь-який тактичний крок Росії, яку підтримує Китай чи будь-яка інша країна, щоб заморозити війну на власних умовах”.

Окрім цього, Білий дім закликав президента Китаю Сі Цзіньпіна використати свій візит до Москви, щоб закликати Володимира Путіна поважати суверенітет України та припинити війну.