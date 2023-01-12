Президент Саулі Нііністе зазначив, що поки що не може мовитися про велику кількість танків для надання Києву, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не увійшла до НАТО.

Про це повідомляє Yle.

Коментуючи питання про постачання танків в Україну, Нііністе заявив, що Leopard можуть бути передані Україні за певних умов.

Якщо буде створено європейський проєкт, буде потрібний також внесок Фінляндії, наголосив він.

Водночас президент зазначив, що не може зараз мовитися про велику кількість танків, оскільки Фінляндія є сусідньою з Росією країною і поки не стала членом НАТО.

Раніше питання про можливі постачання танків Україні прокоментував міністр оборони Мікко Савола. За його словами, Фінляндія чекає на рішення більших країн, зокрема й Німеччини. Також він зазначив, що для Фінляндії найголовніше – забезпечити власну обороноздатність.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Львові оголосив про план спорядити в Україну бойові танки Leopard.

У Пентагоні підтвердили, що наступного тижня у Форт-Сіллі в Оклахомі США почнуть навчання 90-100 українських військових на ракетній системі Patriot. Навчання триватиме “кілька місяців”.

Довідка. Leopard – німецький основний бойовий танк, який вважається однією з кращих бойових машин світу (це звання він ділить з французьким танком Leclerc та американськими танками Abrams). Перші зразки танка надійшли на озброєння бундесверу в 1979 році, проте з того часу танк зазнав значної кількості модернізацій, які дозволяють йому впевнено утримувати одне з перших місць у світі за ефективністю. Leopard вважається одним з найдорожчих танків світу. Він має високу надійність, живучість, відмінну вогневу міць.