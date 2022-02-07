Сьогодні Емманюель Макрон вирушив до Москви. Офіційний візит пов’язаний із російською агресією щодо України та скупченням 100 тисяч військових уздовж кордонів. Під час нього французький лідер має провести перемовини із президентом Російської Федерації Володимиром Путіним.

Два анонімних джерела британського видання Reuters в оточенні Макрона зазначили, що метою візиту є спроба заморозити ситуацію на декілька місяців. За їхньою думкою, це пов’язано з квітневими виборами президента Франції. Перед зустріччю із Путіним Макрон провів перемовини із лідерами Сполучених Штатів Америки, Німеччини та прем’єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Крім вищезазначеного обговорювалися можливі санкції проти Росії.

На брифінгу голова Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що під час зустрічі обговорять з Еммануелем Макроном ситуацію щодо блокування постачання зброї Німеччиною. Кулеба наголосив, що коли йдеться про зміцнення іншої суверенної держави та Збройних сил, не може “бути країн-винятків, з якими ми (Україна) цю тему не порушуємо”.

Зокрема очільник МЗС оголосив, що питання про постачання зброї буде на порядку денному під час візиту голови німецького Міністерства закордонних справ Анналени Бербон. Йдеться про надання зброї Естонією, зокрема переданих їй німецьких гаубиць, які фактично не є оборонною зброєю.