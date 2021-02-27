У суботу, 27 лютого, президент Угорщини Янош Адер отримав першу дозу китайської вакцини проти коронавірусу Sinopharm.

Про це повідомляє Hungary Today.

Адер після отримання щеплення закликав громадськість якомога швидше реєструватися на вакцинацію. Про час та дату вакцинації угорців попереджує лікар-терапевт.

“Довіряймо нашим лікарям, нашій системі охорони здоров’я”, – сказав Адер.

Також президент Угорщини сподівається, що “епідемія скоро залишиться позаду”.

Згідно проміжного аналізу, вакцина, розроблена китайською національною фармацевтичною групою Sinopharm, показала 79,34% ефективності проти COVID-19. Ця вакцина входить в число тих, які вже використовуються в Китаї в рамках програми видачі дозволів на використання в надзвичайних ситуаціях, запущеної в липні.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.