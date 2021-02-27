Про це повідомляє Hungary Today.
Адер після отримання щеплення закликав громадськість якомога швидше реєструватися на вакцинацію. Про час та дату вакцинації угорців попереджує лікар-терапевт.
“Довіряймо нашим лікарям, нашій системі охорони здоров’я”, – сказав Адер.
Також президент Угорщини сподівається, що “епідемія скоро залишиться позаду”.
Згідно проміжного аналізу, вакцина, розроблена китайською національною фармацевтичною групою Sinopharm, показала 79,34% ефективності проти COVID-19. Ця вакцина входить в число тих, які вже використовуються в Китаї в рамках програми видачі дозволів на використання в надзвичайних ситуаціях, запущеної в липні.
Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.
- Нагадаємо, у середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19.
- Згідно з календарним планом вакцинації, першими (впродовж лютого-квітня) планують вакцинувати 367 осіб з-поміж медиків, що працюють з хворими на коронавірус, та військових ООС. Першим щеплення отримав лікар – реаніматолог з Черкас.