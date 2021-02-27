Про це повідомляє Hungary Today.

Адер після отримання щеплення закликав громадськість якомога швидше реєструватися на вакцинацію. Про час та дату вакцинації угорців попереджує лікар-терапевт.

“Довіряймо нашим лікарям, нашій системі охорони здоров’я”, – сказав Адер.

Також президент Угорщини сподівається, що “епідемія скоро залишиться позаду”.

Згідно проміжного аналізу, вакцина, розроблена китайською національною фармацевтичною групою Sinopharm, показала 79,34% ефективності проти COVID-19. Ця вакцина входить в число тих, які вже використовуються в Китаї в рамках програми видачі дозволів на використання в надзвичайних ситуаціях, запущеної в липні.

Напередодні Україна отримала перші 500 тисяч доз вакцини AstraZeneca: їх 23 лютого привезли вантажним літаком в аеропорт “Бориспіль”.