Відповідна петиція опублікована на сайті Офісу президента 23 січня.
Авторка Анастасії Лавриненко зазначила, що Жадан має значний вплив на сучасну культуру і розвиток різних галузей мистецтва у країні.
Активіст є фронтменом музичних гуртів “Жадан і Собаки” та “Лінія Маннергейма”, активним громадянським діячем.
Окрім цього, Жадан також автор романів та поетичних збірок, котрі неодноразово отримували премії та нагороди не лише в Україні, але й за кордоном.
Ще з початку російської агресії у 2014 році засуджує усі воєнні злочини, що вчинила росія і активно допомагає військовим на фронті і волонтерам, не припиняє робити й у час повномасштабної війни. Майже усі кошти з його тодішніх літературних вечорів, заходів й концертів йдуть на благодійність та допомогу ЗСУ (щоденним доказом служать пости на інстаграм-сторінці діяча)”, – йдеться в описі до петиції.
Зауважимо, аби президент розглянув петицію, вона має набрати 25 000 підписів протягом трьох місяців.
Нагадаємо, раніше харківському письменнику, музиканту і фронтмену гурту “Жадан і Собаки” Сергію Жадану надали відзнаку Міністерства оборони України.
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