Президента України Володимира Зеленського просять надати харківському письменнику, перекладачу, громадському активісту та музиканту Сергію Жадану звання "заслуженого артиста України за його заслуги перед Батьківщиною".

Відповідна петиція опублікована на сайті Офісу президента 23 січня.

Авторка Анастасії Лавриненко зазначила, що Жадан має значний вплив на сучасну культуру і розвиток різних галузей мистецтва у країні.

Активіст є фронтменом музичних гуртів “Жадан і Собаки” та “Лінія Маннергейма”, активним громадянським діячем.

Окрім цього, Жадан також автор романів та поетичних збірок, котрі неодноразово отримували премії та нагороди не лише в Україні, але й за кордоном.

Ще з початку російської агресії у 2014 році засуджує усі воєнні злочини, що вчинила росія і активно допомагає військовим на фронті і волонтерам, не припиняє робити й у час повномасштабної війни. Майже усі кошти з його тодішніх літературних вечорів, заходів й концертів йдуть на благодійність та допомогу ЗСУ (щоденним доказом служать пости на інстаграм-сторінці діяча)”, – йдеться в описі до петиції.

Зауважимо, аби президент розглянув петицію, вона має набрати 25 000 підписів протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше харківському письменнику, музиканту і фронтмену гурту “Жадан і Собаки” Сергію Жадану надали відзнаку Міністерства оборони України.