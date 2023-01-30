Відповідна петиція опублікована на сайті Офісу президента 23 січня.

Авторка Анастасії Лавриненко зазначила, що Жадан має значний вплив на сучасну культуру і розвиток різних галузей мистецтва у країні.

Активіст є фронтменом музичних гуртів “Жадан і Собаки” та “Лінія Маннергейма”, активним громадянським діячем.

Окрім цього, Жадан також автор романів та поетичних збірок, котрі неодноразово отримували премії та нагороди не лише в Україні, але й за кордоном.

Ще з початку російської агресії у 2014 році засуджує усі воєнні злочини, що вчинила росія і активно допомагає військовим на фронті і волонтерам, не припиняє робити й у час повномасштабної війни. Майже усі кошти з його тодішніх літературних вечорів, заходів й концертів йдуть на благодійність та допомогу ЗСУ (щоденним доказом служать пости на інстаграм-сторінці діяча)”, – йдеться в описі до петиції.

Зауважимо, аби президент розглянув петицію, вона має набрати 25 000 підписів протягом трьох місяців.

Нагадаємо, раніше харківському письменнику, музиканту і фронтмену гурту “Жадан і Собаки” Сергію Жадану надали відзнаку Міністерства оборони України.