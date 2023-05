Президентка Єврокомісії відвідає Київ 9 травня

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Фон дер Ляєн була головною рушійною силою встановлення санкцій проти Кремля та вже кілька разів відвідувала Київ за останні 14 місяців.

Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv 🇺🇦 where she will meet President @ZelenskyyUa.

She will reaffirm the EU’s unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I

