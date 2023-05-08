Президентка Єврокомісії відвідає Київ 9 травня

Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.
Фон дер Ляєн була головною рушійною силою встановлення санкцій проти Кремля та вже кілька разів відвідувала Київ за останні 14 місяців.
Tomorrow, President @vonderleyen will be in Kyiv 🇺🇦 where she will meet President @ZelenskyyUa.
She will reaffirm the EU’s unwavering support for Ukraine on #EuropeDay.#StandWithUkraine pic.twitter.com/5MU9nFhD7I
— European Commission (@EU_Commission) May 8, 2023
Минулого тижня президент Зеленський відвідав Нідерланди, лобіюючи прискорення процесів, за допомогою яких Україна може стати членом ЄС.
Україна офіційно є кандидатом на членство, але офіційні переговори ще не розпочалися.
Зауважимо, 3 травня Єврокомісія повідомила, що Європейський Союз нарощує виробництво боєприпасів і ракет, щоб допомогти поповнити запаси в Україні та ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.
8 травня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, згідно з яким пропонується перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня. Водночас глава держави підписав указ про встановлення 9 травня Днем Європи.
За законом, 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом. Пропозиція ж президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.
- В Єврокомісії заявили, що перерахували Україні черговий траншу макрофінансової допомоги на суму 1,5 мільярда євро. Загадом передбачається надання 18 мільярдів євро.
- #Букви також повідомляли про свята, іменини, традиції, прикмети 8 травня.
- У Міністерстві оборони України вважають, що нині неможливо передбачити, чи відбудеться загострення російських атак з нагоди 9 травня. Проте заступниця глави МОУ Ганна Маляр заявила, що виключати таку ймовірность не можна.