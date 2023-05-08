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07 травня

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Президентка Єврокомісії відвідає Київ 9 травня

9 травня глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн приєднається до президента Володимира Зеленського, щоб разом відзначити "День Європи" та "знову підтвердити свою непохитну підтримку" України.

Понеділок, 8 травня 2023, 17:34
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Про це повідомила пресслужба Єврокомісії.

Фон дер Ляєн була головною рушійною силою встановлення санкцій проти Кремля та вже кілька разів відвідувала Київ за останні 14 місяців.

Минулого тижня президент  Зеленський відвідав Нідерланди, лобіюючи прискорення процесів, за допомогою яких Україна може стати членом ЄС.

Україна офіційно є кандидатом на членство, але офіційні переговори ще не розпочалися.

Зауважимо, 3 травня Єврокомісія повідомила, що Європейський Союз нарощує виробництво боєприпасів і ракет, щоб допомогти поповнити запаси в Україні та ЄС. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС має зобов’язання підтримати Україну, оскільки “вона героїчно протистоїть жорстокому російському загарбнику”.

8 травня Володимир Зеленський подав до Верховної Ради України законопроєкт, згідно з яким пропонується перенести святкування Дня перемоги з 9 на 8 травня. Водночас глава держави підписав указ про встановлення 9 травня Днем Європи.

За законом, 8 травня з 2015 року в Україні святкується День пам’яті і примирення, а 9 травня – День перемоги над нацизмом. Пропозиція ж президента передбачає відзначення обох цих свят 8 травня, тоді як 9 травня буде відзначатися День Європи, згідно з опублікованим указом.

Теги: Єврокомісія, 9 травня, Київ, підтримка України, президентка, Урсула фон дер Ляєн

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