Про це повідомило CNN.
“Дехто вважає, що це технічна проблема, яку легко вирішити. Це не той випадок. Це складне рішення з серйозними наслідками, тому його потрібно ретельно обміркувати”, – сказав Новак. “Моя позиція чітка: у нинішній ситуації вступ Швеції та Фінляндії в НАТО виправданий. Вірю в мудре рішення парламенту якнайшвидше!”.
На сьогодні 28 країн-членів з 30 ратифікували приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Рішення не ухвалили ще Угорщина та Туреччина.
В Угорщині готуються до обговорення цього кроку, але в Туреччині висловлювали стурбованість через приєднання країни. Президент Реджеп Таїп Ердоган звинувачував країни у приховуванні членів сепаратистської войовничої Робітничої партії Курдистану, також відомої як РПК.
Робітнича партія Курдистану прагне здобути незалежність в Туреччині. Через збройну боротьбу протягом десятиліть РПК була визнана терористичною організацією Туреччиною, Сполученими Штатами та Європейським Союзом.
- Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що заявки Фінляндії та Швеції на вступ до блоку є “пріоритетними”.
- Міністр оборони Фінляндії Мікко Савола заявив, що його країна приєднається до НАТО, не чекаючи на Швецію, якщо уряд Туреччини затримає вступ її північного сусіда.
- Раніше президент Туреччини Раджеп Таїп Ердоган заявив, що Швеція та Фінляндія повинні депортувати або екстрадувати до Туреччини до 130 “терористів”, перш ніж турецький парламент схвалить їхні заявки на вступ до НАТО. У Швеції ухвалили поправки до конституції, щоб прийняти більш жорсткі антитерористичні закони.
- Туреччина зупинила переговори минулого місяця через зростання напруженості після протестів у Стокгольмі, під час яких ультраправий данський політик спалив копію мусульманської священної книги “Коран”. Зауважимо, Туреччина відклала головну зустріч зі Швецією та Фінляндією, але вже 27 лютого стало відомо про нову.