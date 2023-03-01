Президентка Угорщини Каталін Новак заявила, що сподівається, що у парламенті ратифікують вступ Швеції та Фінляндії до НАТО "якомога швидше".

Про це повідомило CNN.

“Дехто вважає, що це технічна проблема, яку легко вирішити. Це не той випадок. Це складне рішення з серйозними наслідками, тому його потрібно ретельно обміркувати”, – сказав Новак. “Моя позиція чітка: у нинішній ситуації вступ Швеції та Фінляндії в НАТО виправданий. Вірю в мудре рішення парламенту якнайшвидше!”.

На сьогодні 28 країн-членів з 30 ратифікували приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО. Рішення не ухвалили ще Угорщина та Туреччина.

В Угорщині готуються до обговорення цього кроку, але в Туреччині висловлювали стурбованість через приєднання країни. Президент Реджеп Таїп Ердоган звинувачував країни у приховуванні членів сепаратистської войовничої Робітничої партії Курдистану, також відомої як РПК.

Робітнича партія Курдистану прагне здобути незалежність в Туреччині. Через збройну боротьбу протягом десятиліть РПК була визнана терористичною організацією Туреччиною, Сполученими Штатами та Європейським Союзом.