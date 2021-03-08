Про це герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла в інтерв’ю Опрі Вінфрі.
За словами герцогині, вони з принцом Гаррі одружилися на секретній церемонії без сім’ї, на якій був присутній лише архієпископ Кентерберійський. Це сталося за три дні до телевізійного королівського весілля.
Маркл описала публічне королівське весілля як “безтілесний досвід”, і що вона відчувала себе відстороненою.
“Я думаю, ми обидва дійсно заздалегідь усвідомлювали, що це був би не наш день, це був день, запланований для всього світу”.
Меган сказала, що до весілля вона була наївною і не розуміла, “за що виходить заміж, приєднуючись до британської королівської сім’ї”.
“Я скажу, що пішла на це наївно, бо виросла, мало знаючи про королівську сім’ю”, – сказала Меган.
- Меган Маркл в інтерв’ю Опрі Вінфрі розповіла, що члени британської королівської сім’ї висловили стурбованість її чоловікові, принцу Гаррі, з приводу потенційного кольору шкіри першої дитини пари – принца Арчі.
- Принц Гаррі і герцогиня Меган Маркл повідомили стать своєї другої дитини – це дівчинка.
- Раніше повідомлялося, що співробітники Кенсінгтонського палацу звинуватили дружину принца Гаррі герцогиню Сассекську Меган Маркл у цькуванні та знущаннях.
- Королева Великої Британії Єлизавета II не буде дивитися інтерв’ю принца Гаррі і Меган Маркл, колишніх герцога і герцогині Сассекських, з Опрою Вінфрі.
- Дружина британського принца Гаррі Меган Маркл зізналася, що під час виконання королівських обов’язків вона відчувала себе дуже самотньо і у неї з’являлись думки про самогубство.