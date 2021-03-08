Принц Гаррі і Меган Маркл повінчалися за три дні до офіційного весілля, яке транслювали на увесь світ.

Про це герцогиня Сассекська Меган Маркл розповіла в інтерв’ю Опрі Вінфрі.

За словами герцогині, вони з принцом Гаррі одружилися на секретній церемонії без сім’ї, на якій був присутній лише архієпископ Кентерберійський. Це сталося за три дні до телевізійного королівського весілля.

Маркл описала публічне королівське весілля як “безтілесний досвід”, і що вона відчувала себе відстороненою.

“Я думаю, ми обидва дійсно заздалегідь усвідомлювали, що це був би не наш день, це був день, запланований для всього світу”.

Меган сказала, що до весілля вона була наївною і не розуміла, “за що виходить заміж, приєднуючись до британської королівської сім’ї”.

“Я скажу, що пішла на це наївно, бо виросла, мало знаючи про королівську сім’ю”, – сказала Меган.