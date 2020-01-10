Міністр закордонних справ Вадим Пристайко повідомив, що Україна як і раніше розглядає кілька причин катастрофи літака МАУ в Ірані.

Про це йшла мова на брифінгу, передає кореспондент #Букв.

Так говорячи про версії канадської та американської розвідки щодо того, що причиною катастрофи літака МАУ в Тегерані могла бути ракетна атака, міністр підкреслив, що Україна взяла до уваги цю інформацію, але не може підтвердити її до того, як будуть проаналізовані бортові самописці Boeing.

“У нас є багато різних версій того, що сталося з літаком. Нам потрібен час, щоб зрозуміти … У нас поки немає інформації з чорних ящиків літака. Це важлива частина інформації”, — наголосив він.

На уточнююче запитання про те, чи поділяє Україна думку Сполучених штатів Америки щодо того, що ракета могла бути запущена іранськими військовими, міністр зазначив, що жодна з версій, включаючи цю, не відкидається.

“Колеги, ми як ніхто! Україна, яка втратила літак, екіпаж, людей, несемо пряму відповідальність за кожне слово, сказане нами. Ми не відкидаємо жодну версію, не шукаємо більш простий або дипломатичний шлях, ми хочемо встановити істину”, — підкреслив Пристайко.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати.