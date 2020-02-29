Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко не виключає, що його відставка можлива, зазначаючи, що готовий покинути займану посаду в будь-який час.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24”.

Пристайко стверджує, що до можливої ​​відставки був готовий з самого початку, тому що розумів, що “міністри часто міняються”.

“Прямолінійно якщо запитати, чи готовий я до відставки, так, готовий. Я був готовий з самого початку. Я був послом в НАТО, коли президент запропонував стати міністром закордонних справ. Я розумію, наскільки часто змінюються міністри. Готовність є завжди”, – заявив Пристайко.

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На відео з 13 хвилини

Також він прокоментував нібито конфлікт між ним і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

Пристайко вважає, що він – прихильник традиційної дипломатії, тоді як Єрмак – нетрадиційної. При цьому, міністр зазначив, що підхід Єрмака також є результативним.

Як повідомлялося раніше, 4 березня Верховна Рада проведе позачергове пленарне засідання на вимогу Президента України Володимира Зеленського. Відомо, що Президент Володимир Зеленський попросив внести до порядку денного позачергового засідання Верховної Ради питання щодо Кабінету Міністрів.