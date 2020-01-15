Міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зустрінеться в Лондоні з головами МЗС країн, чиї громадяни загинули під час аварії літака українських авіаліній.

Про це повідомляє прес–служба міністерства.

Уточнюється, що зустріч пройде 15-16–го січня.

“15-16 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії“, – йдеться в повідомленні.

В той же час наголошується, що в зустрічі прийматимуть участь міністри закордонних справ Афганістану, Великобританії, Швеції та Канади.

Метою проведення зустрічі є координація зусиль для забезпечення розслідування катастрофи Боїнга українських авіаліній.