Про це повідомляє прес–служба міністерства.
Уточнюється, що зустріч пройде 15-16–го січня.
“15-16 січня 2020 року міністр закордонних справ України Вадим Пристайко перебуватиме з робочим візитом в Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії“, – йдеться в повідомленні.
В той же час наголошується, що в зустрічі прийматимуть участь міністри закордонних справ Афганістану, Великобританії, Швеції та Канади.
Метою проведення зустрічі є координація зусиль для забезпечення розслідування катастрофи Боїнга українських авіаліній.
- 8 січня незабаром після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті катастрофи Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців.
- 11 січня Іран визнав, що причиною катастрофи Boeing “Міжнародних авіаліній України” під Тегераном стала ракетна атака.
- Президент України Володимир Зеленський увечері 11 січня провів телефонну розмову з президентом Ірану Хасаном Рухані з приводу літака МАУ. Рухані висловив співчуття українському народу і сім’ям загиблих. Він також вибачився від імені Ірану за трагедію.
- В Ірані заарештували декількох людей, причетних до катастрофи українського літака Boeing-737 авіакомпанії МАУ під Тегераном.