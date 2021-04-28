Проспект Науки у Голосіївському районі Києва пропонують перейменувати на честь нардепа від "ОПЗЖ" Іллі Киви, який днями захистив наукову дисертацію.

Така петиція з’явилася на сайті Київської міськради.

Автор петиції Владислав ‌Дулапчій пропонує перейменувати проспект Науки на “проспект імені відомого вченого, кандидата наук з державного управління, Іллі Киви”.

Це, пише автор, “допоможе кожному школярику та студенту розуміти важливість вищої освіти в житті кожної людини, кожного мешканця нашої прекрасної країни України”.

Петицію вже підписали 78 осіб. Для її розгляду потрібно 10 тисяч підписів.

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня нардеп від партії “Опозиційна платформа — За життя” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Захист нардепом від “ОПЗЖ” Іллею Кивою дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня нардепу від “ОПЗЖ” Іллі Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.