Під час протестів у США, спровокованих убивством темношкірого американця, ряд протестувальників влаштували погроми в магазинах.

Про це повідомив дизайнер Шон Уотерспун на своїй сторінці в Instagram.

Шон Уотерспун є дизайнером кросівок Nike Air Max 97/1, які вважаються одними з найвідоміших на планеті, виходячи з попиту.

Уотерспун володіє мережею магазинів спортивного взуття “Round two”.

Погроми, фотографії яких, опублікував дизайнер відбулися в Лос-Анджелесі.