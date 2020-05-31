Про це повідомив дизайнер Шон Уотерспун на своїй сторінці в Instagram.

Шон Уотерспун є дизайнером кросівок Nike Air Max 97/1, які вважаються одними з найвідоміших на планеті, виходячи з попиту.

Уотерспун володіє мережею магазинів спортивного взуття “Round two”.

Погроми, фотографії яких, опублікував дизайнер відбулися в Лос-Анджелесі.

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Morning LA @roundtwohollywood @roundtwovintage

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