Про це повідомив дизайнер Шон Уотерспун на своїй сторінці в Instagram.
Шон Уотерспун є дизайнером кросівок Nike Air Max 97/1, які вважаються одними з найвідоміших на планеті, виходячи з попиту.
Уотерспун володіє мережею магазинів спортивного взуття “Round two”.
Погроми, фотографії яких, опублікував дизайнер відбулися в Лос-Анджелесі.
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