Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ
Протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали цивільні.
У пресслужбі зауважили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію – на її полігонах триває підготовка підрозділів противника.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області.
На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське – Луганської області.
На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської та Спірного Донецької областей.
На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.
На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області.
На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 8 атак противника в районі міста Мар’їнка, одночасно, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту.
На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.
У Генштабі зазначили, що, продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.
На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області під морги, але без належного обладнання.
Авіація сил оборони за добу завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу та двох – по зенітно-ракетних комплексах противника. Нашими захисниками знищено ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили два пункти управління, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, склад боєприпасів, зенітно-ракетний комплекс та три артилерійських підрозділи противника на вогневих позиціях”, – мовиться у повідомленні Генерального штабу.
- Станом на 5 червня у Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває шість ворожих кораблів, зокрема один носій крилатих ракет “Калібр” загальним залпом до 8 ракет.
- В Україні триває 467-ма доба повномасштабного вторгнення РФ. За цей час, станом на 5 червня українські захисники ліквідували понад 210 тисяч окупантів, з яких – 410 за добу.
- За даними аналітиків Інституту вивчення війни, вище керівництво РФ не координує дії РДК та легіону “Свобода Росії” та не знає, як реагувати на події в Бєлгородській області.
- За даними розвідки Сполученого Королівства, російська тактика із запуску іранських БпЛА з метою виснаження української ППО не досягла успіху.
- Унаслідок ворожого обстрілу смт Золочів Богодухівського району поранено 40-річного цивільного чоловіка та жінку 38 років, пошкоджено будівлю дитячої спортшколи.