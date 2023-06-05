Триває чотириста шістдесят сьома доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої держави. РФ продовжує вести загарбницьку війну, попри великі втрати. Для досягнення своїх цілей продовжує застосовувати тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли цивільних об’єктів, зокрема, житлових кварталів. Противник і надалі зосереджує основні зусилля на спробах повної окупації Луганської та Донецької областей. Протягом доби відбулось 25 бойових зіткнень.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ

Протягом доби противник завдав ракетного та 19 авіаційних ударів, здійснив близько 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На превеликий жаль, окрім зруйнованої інфраструктури, постраждали цивільні.

У пресслужбі зауважили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація – без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Республіка Білорусь продовжує підтримувати російську збройну агресію – на її полігонах триває підготовка підрозділів противника.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах. Протягом доби ворог завдав авіаційних ударів в районах Огірцеве та Гатище Харківської області.

На Куп’янському напрямку протягом доби артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Колодязне, Красне Перше, Новомлинськ, Кутьківка, Дворічна, Западне, Кислівка, Берестове Харківської області та Новоселівське – Луганської області.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районі Білогорівки Луганської області. Завдав авіаційних ударів в районах Невського Луганської та Спірного Донецької областей.

На Бахмутському напрямку противник вів наступальні дії у напрямку Іванівського, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районах Торецька та Білої Гори Донецької області. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Васюківка, Оріхово-Василівка, Хромове, Часів Яр, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Диліївка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник здійснив невдалу спробу наступу поблизу Невельського. Завдав авіаційних ударів в районі Авдіївки Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші захисники відбили усі 8 атак противника в районі міста Мар’їнка, одночасно, ворог завдав авіаційних ударів в межах населеного пункту.

На Шахтарському напрямку ворог завдав авіаційного удару в районі Великої Новосілки.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційного удару по Бериславу Херсонської області.

У Генштабі зазначили, що, продовжуючи збройну агресію, російські окупаційні війська щоденно зазнають втрат. Лише 3 червня, до будівлі школи, переобладнаної під польовий шпиталь загарбників, в одному з населених пунктів Сватівського району Луганської області, було доправлено двадцятьма вантажівками поранених окупантів. Також відомо, що на зазначеному об’єкті лікування вже проходять близько двох сотень осіб.

На Куп’янському напрямку, противник вимушений використовувати цивільні будівлі населених пунктів Харківської області під морги, але без належного обладнання.