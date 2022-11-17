Вранці 17 листопада сили протиповітряної оборони збили над Києвом чотири крилаті ракети та п'ять дронів-камікадзе іранського виробництва "Shahed".

Про це повідомила пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Спочатку зазначалося, що над Києвом було збито 2 іранських БПЛА. Втім, після закінчення повітряної тривоги стало відомо, що над Києвом знищили 4 ворожі ракети та 5 БПЛА “Shahed”.

ДОВІДКА: Від ранку 17 листопада в усіх областях – окрім тимчасово окупованого Криму – лунала повітряна тривога. Окупанти знову завдавали ракетних ударів по Україні.

Голова Київської ОВА Олексій Кулеба повідомляв, що у Київській області працюють сили протиповітряної оборони, доки оголошена масштабна повітряна тривога.

Згодом прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що російські військові здійснювали удари по газовидобувних об’єктах України та Південному машинобудівному заводу в Дніпрі.