Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його даними, російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі.
Унаслідок удару постраждало троє працівників об’єкта. Їх госпіталізували.
Варто зауважити, що сьогодні під час ранкової масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетних ударів по низці критичних об’єктів у різних регіонах.
Зокрема у Дніпрі, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, окупанти поцілили по Південному машинобудівному заводу.
Своєю чергою радник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі росіяни поцілили у два об’єкти китичної інфраструктури. За останніми даними внаслідок обстрілу Дніпра поранення отримали 14 осіб.
Також російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області. Внаслідок удару поранення отримали троє осіб.
- У Київській області сили ППО збивають російські ракети та іранські дрони “Shahed”. Два БПЛА було збито над Київським водосховищем.