Сьогодні вранці, під час масштабної повітряної тривоги, російські окупанти завдали ракетних ударів по Харківщині. Поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Є постраждалі.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його даними, російські ракети влучили в об’єкт критичної інфраструктури в Ізюмському районі.

Унаслідок удару постраждало троє працівників об’єкта. Їх госпіталізували.

Варто зауважити, що сьогодні під час ранкової масштабної повітряної тривоги російські окупанти завдали ракетних ударів по низці критичних об’єктів у різних регіонах.

Зокрема у Дніпрі, як повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, окупанти поцілили по Південному машинобудівному заводу.

Своєю чергою радник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомив, що у Дніпрі росіяни поцілили у два об’єкти китичної інфраструктури. За останніми даними внаслідок обстрілу Дніпра поранення отримали 14 осіб.

Також російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області. Внаслідок удару поранення отримали троє осіб.