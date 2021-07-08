Провідна дослідниця вакцини Sinovac померла з підозрою на COVID-19, – ЗМІ

Провідна вчена, яка працювала над створенням та випробовуванням китайської вакцини Sinovac, Новілія С'яфрі Бахтіяр померла в Індонезії з підозрою на COVID-19.

Про це повідомляє американський телеканал CNN з посиланням на індонезійські ЗМІ.

Зокрема, Служба новин Кумпарана заявила, що дослідника померла від коронавірусу.

Водночас індонезійський портал Sindonews з посиланням на представника державної фармацевтичної компанії BioFarma, повідомляє, що Новілію С’яфрі Бахтіяр поховали “згідно з протоколами COVID-19”. Жінці було понад 50 років.

Смерть жінки підтвердив й міністр державних підприємств країни Ерік Тохір. Зокрема, він опублікував в соцмережах повідомлення про “величезну втрату компанії BioFarma”. При цьому Тохір не назвав причину смерті жінки, додавши, що “вона була провідним вченим і керівником десятків клінічних випробувань, проведених BioFarma, включаючи клінічні випробування вакцини проти COVID-19 у співпраці з Sinovac”.

Дослідниця померла на тлі рекордної смертності в Індонезії, зокрема й через поширення штаму Delta. В країні вперше зафіксували більш ніж тисячу смертей в день і рекордних 34379 випадки зараження.

Незалежна група даних Lapor COVID-19 заявила, що з червня в країні помер 131 медичний працівник. Майже всі померлі були щеплені вакциною Sinovac. У липні вже зафіксовано 50 летальних випадків коронавірусу серед медиків.

Що відомо про вакцину від Sinovac?

Ефективність. CoronaVac – це вакцина на основі інактивованих часток вірусу SARS-CoV-2.

Організм реагує на нього та виробляє імунітет. Схоже працюють, наприклад, вакцини проти поліомієліту, дифтерії.

Вакцину Sinovac Biotech водять внутрішньом’язово. Згідно з даними на сайті МОЗ України, для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози вакцини з інтервалом у 14-28 днів.

Впродовж проходження цією вакциною 3-ої, останньої фази клінічних досліджень, яка тривала в Китаї (одночасно з масовою вакцинацією цим препаратом), у Бразилії, Чилі, Індонезії, Філіппінах і Туреччині, дані про її ефективність разюче відрізнялися.

В Індонезії за результатами дослідження ефективність вакцини CoronaVac визначили на рівні 65,3%.

Бразильський біомедичний дослідницький центр Інститут Бутантан 23 грудня із затримкою та не передаючи Sinovac повні результати випробовувань заявив, що ефективність перевищує 50% і може сягати 90%. Це викликало чимало запитань щодо прозорості досліджень. Вже в січні Інститут Бутантан оновив свої дані. Там заявили, шо “загальна ефективність” вакцини ледь перевищує 50%.

А за підсумками випробувань у Туреччині вакцина показала ефективність у 83,5%.

Водночас у МОЗ України заявили, що, за результатами досліджень, наявних на 25 березня 2021 року, ефективність китайської вакцини CoronaVac становить 83,5%, але після щеплення двома дозами.

Можливі побічні реакції від вакцини CoronaVac:

почервоніння, біль та набряк у місці уколу;

лихоманка чи озноб;

головний біль, біль у м’язах чи суглобах, біль у животі, біль у горлі;

кашель чи нежить;

блювота чи нудота, діарея;

втомлюваність, сонливість;

алергічні реакції на шкірі, слизовій оболонці;

склерома;

спазми м’язів;

набряки повік, почервоніння очей.

Sinovac для українців: за яких умов і яка вартість. Під кінець грудня на тлі новин з Туреччини та Індонезії Україна завершила перемовини з Sinovac щодо закупівлі цієї вакцини.

30 грудня Міністерство охорони здоров’я уклало контракт про постачання 1 913 316 доз вакцини Sinovac за ціною 504 гривень за дозу (964 млн гривень сплачених авансом). При цьому голова ДП “Медичні закупівлі України” Арсен Жумаділов розповів, що вакцину можна було закупити дешевше.

Уряд планував використовувати цю вакцину для українців, яким не вистачить вакцини американського виробника Pfizer/BioNTech з доведеною 95-відсотковою ефективністю.

Також повідомлялося, що Національне антикорупційне бюро розпочало досудове розслідування щодо можливих зловживань під час закупівлі Україною китайської вакцини проти коронавірусу COVID-19 виробництва компанії Sinovac Biotech.

Наприкінці квітня до України прибула друга партія вакцини проти коронавірусу CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

Уряд Чилі заявив, що ефективність вакцини проти коронавірусу CoronaVac, виробництва китайської компанії Sinovac Biotech Ltd. — лише 16% після однієї дози. Зараз у країні новий сплеск захворюваності попри те, що більшість дорослого населення вакциноване.